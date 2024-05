La “Hiena humana” recibió su tercera condena a perpetua

Roberto José Carmona (62), el múltiple asesino que estaba siendo juzgado por el crimen de un taxista y que era conocido como "La Hiena humana", fue condenado a prisión perpetua.

Así lo resolvió este viernes la Cámara Octava del Crimen de Córdoba, que dictó sentencia en el juicio con jurados populares en el que se sustancia el crimen de Javier Bocalón a manos de Carmona. La decisión unificó todos los delitos del caso y fue unánime.

El crimen ocurrió en la tarde del martes 13 de diciembre de 2002, cuando Carmona abordó el taxi y a las pocas cuadras mató a Bocalón cortándole el cuello con un cuchillo que, según lo que declaró, le compró a uno de los guardiacárceles que debía custodiarlo.

Carmona -preso desde hace casi cuatro décadas- tenía el beneficio de una salida transitoria que incluía su traslado desde una cárcel de Chaco a la casa de su esposa, Ángela Etudiez, en el barrio cordobés de Las Violetas. Aprovechó un descuido de sus custodios para escaparse esa tarde en la que ocurrió el crimen.

En dos audiencias en las que el acusado copó la atención de todos, quedó claro la desidia con la que actuaron los custodios chaqueños que debían evitar cualquier escape. Y el propio Carmona dio detalles escalofriantes del crimen.

Reconoció que perdió el norte en la tarde del 13 de diciembre de 2022 y que no pudo cumplir con el objetivo que se había trazado que, por cierto, no quiso revelar. "Como el delincuente que he sido toda mi vida me convertí en un maldito depredador. Como un hombre en el medio del mar, trata de mantenerse a flote a cualquier precio", dijo.

Carmona está preso desde hace 38 años. Después de rondar por instituciones de menores judicializados, cuando tenía 18 años fue condenado por un robo calificado. Salió en libertad condicional a los pocos años y cometió su primer crimen en 1986. La víctima fue la adolescente Gabriela Ceppi (16), a la que secuestró en las afueras de Carlos Paz.

El cuerpo de la joven apareció después de la detención de Carmona. Él mismo les indicó a los policías adónde lo había ocultado.

Otros dos crímenes fueron intramuros, en cárceles de Córdoba y Chaco, y las víctimas fueron Héctor Bolea, en 1994 y Demetrio Pérez Araujo, en 1997.

En este juicio, Raúl Bocalón, padre de la última víctima, aseguró que “los garantistas hablan mucho de los derechos humanos, pero en la vida todos los extremos son malos. Me gusta que haya garantías para el procesado, pero al extremo no. ¿Qué hacemos con un criminal como éste? Ha salido diez veces y las diez veces ha matado. ¿A nosotros quién nos defiende de un hijo de puta como éste?”

En este debate, que comenzó el lunes, se analizaron tres hechos atribuidos a Carmona. El primero fue el asesinato al chofer, a cuchillazos para robarle el auto. Las otras dos acusaciones se referían al robo de dos autos en la vía pública para continuar con su fuga la tarde en la que mató Bocalón. También con arma blanca.