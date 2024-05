Caputo confirmó que en abril hubo superávit financiero

Luis Caputo confirmó este jueves que en abril el sector público nacional registró superávit financiero por cuarto mes consecutivo. Así lo confirmó el ministro de Economía en sus redes sociales.

"En abril el Sector Público Nacional registró superávit financiero por cuarto mes consecutivo por $17.409 millones. El superávit financiero acumulado en el año representa 0,2 del PIB", escribió Caputo. El funcionario ya había anticipado el balance el miércoles por la noche, en una entrevista en TV, aunque no dio precisiones. "Abril ya viene con equilibrio fiscal, con algo de superávit financiero", deslizó.

En abril, el Gobierno había celebrado los números de marzo, con los que redondeó un primer trimestre con superávit financiero en la administración pública por $ 1,3 billones en los tres meses iniciales del año. "Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008, un hito que debe enorgullecernos", dijo en aquella oportunidad Javier Milei, en un mensaje grabado que duró 16 minutos.

Ese logro también fue destacado por el Fondo Monetario Internacional este lunes. “Entre los resultados más notables cabe citar el primer superávit fiscal trimestral en 16 años, la rápida caída de la inflación, el cambio de tendencia de las reservas internacionales y una fuerte reducción del riesgo soberano", indicó el organismo en el último informe técnico que publicó sobre la Argentina.

"Es necesario que continúen realizándose esfuerzos para mejorar la calidad y la equidad de la consolidación fiscal, afinar los marcos de política monetaria y cambiaria, así como atender los cuellos de botella para el crecimiento", añadió el FMI en ese comunicado, en el que indicó que el gobierno de Javier Milei "sobrecumplió" las metas. Y puso fecha para la salida del estancamiento. "Esperamos que la economía empiece a crecer otra vez en la segunda mitad de este año", indicó el Fondo.

Un posible crecimiento de la economía fue uno de los asuntos sobre los que habló Caputo el miércoles a la noche, en la entrevista televisiva. Allí le reprochó a un sector del empresariado que mantenga el nivel de precios que estableció tras las previsiones pesimistas que difundieron algunos analistas en diciembre, "con un dólar a 2.000" pesos.

"Está dado porque hay precios que no quieren convalidar la realidad", dijo sobre el "parate" de la economía. "Si los empresarios fijaran sus precios a la realidad de hoy y no a la expectativa de diciembre, la economía se recuperaría más rápido. No te digo bajar de 2.000 a la cotización actual, sino un 20%, así se recuperaría más rápido", continuó Caputo.

Si bien aclaró que no es la causa principal, el ministro sí reconoció que el parate "influye" en la baja de la inflación. Lo dijo horas después de que el INDEC difundiera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que dio 8,8% y se ubicó por debajo de los dos dígitos por primera vez desde octubre.