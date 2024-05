El voto de De Loredo, con un fuerte mensaje

El jefe del bloque de la UCR, el cordobés Rodrigo de Loredo, justificó el acompañamiento a la Ley Bases como una medida para brindar herramientas de gobernabilidad al presidente Javier Milei, y expresó: “La suerte está echada. No hay más excusas”.

En un mensaje también para su interna, aseguró: “Somos reformistas, básicamente significa que estamos a favor de los cambios y somos plenamente conscientes de que la inercia de políticas populistas nos depositaron acá, una Argentina con el 60% de pobreza”.

Destacó los cambios que introdujo la UCR, particularmente, el tema de delegaciones especiales al Presidente. Pero dejó un fuerte reclamo por no introducir en el proyecto la reforma laboral propuesta por su espacio (eliminar la cuota sindical obligatoria).

Además cuestionó el paquete fiscal porque “moldea una sociedad que nos incomoda, moldea un futuro que nos incomoda”. Y agregó: “En ningún lado aparece un plan productivo. Acudir a viejas herramientas me hace preguntarles: ¿dónde estuvo el cambio? Exageradas moratorias, exagerados blanqueos, no solo vuelven a premiar a los incumplidores, no solamente garantizan que en la Argentina el que paga en tiempo y forma es un gil. Ahora, pasa a ser un héroe el que fuga como ocurrió con Néstor Kirchner que fugó el patrimonio de Santa Cruz que declaró en su libro haber fugado”.