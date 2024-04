El Gobierno enfrenta con incertidumbre el tratamiento de la ley Bases en el Congreso

Mientras el presidente Javier Milei prepara una estrategia para las elecciones legislativas del 2025, La Libertad Avanza (LLA) enfrentará una semana clave en la Cámara Baja, en un contexto en el cual existen dudas sobre el resultado que arrojará el debate que comienza el lunes y ante la ambigua postura explicitada por el mandatario en relación al futuro de esa iniciativa. “Tiren la ley Bases, hagan lo que quieran con la ley Bases, vamos a lograr todo a pesar de la política”, sostuvo el Presidente el martes durante su discurso de una hora en la cena de la Fundación Libertad.

De la gala participaron el expresidente Mauricio Macri, el actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou y el ex mandatario español José María Aznar. Milei en su discurso se burló histriónicamente de diversos economistas y críticos de su gestión, y restó importancia al proceso legislativo, en cuyas negociaciones están abocados funcionarios de su gobierno y varios legisladores de su espacio. Y es que pese a esta pretendida indiferencia del mandatario, el oficialismo mantiene tratativas con la denominada oposición “dialoguista” en Diputados para lograr la aprobación del nuevo proyecto de Ley Bases en el recinto.

La sesión comenzará este lunes y podría llegar a durar tres días, lo cual preocupa a la dirigencia de LLA por la posibilidad de terminar en un nuevo fracaso. En esta línea, existen entre los “dialoguistas” dudas de la capacidad del jefe de la cámara Martín Menem de que no se repita el desmanejo vivido en febrero. Además, queda todavía por ver el desempeño del nuevo jefe de bancada oficialista, Gabriel Borononi, tras el desplazamiento de Óscar Zago.

Según trascendió, los bloques propusieron que la votación sea por capítulos, y no inciso por inciso como se hizo en febrero, cuando el primer proyecto de Ley Bases obtuvo en Diputados una votación favorable en general que luego no prosperó en los aspectos particulares, por lo cual el oficialismo dispuso retirar la iniciativa.

Paralelamente, en el Senado la situación es de indefinición total: los bloques no han anticipado cómo votarán la Ley Bases y el paquete fiscal que el Gobierno quiere aprobar.

Por otro lado, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, avanzó está semana en la conformación de LLA como un partido nacional para poder disputar las legislativas del 2025 y así lograr formar una mayoría en ambas cámaras.

Por un lado, la hermana del presidente viajó la semana pasada a la provincia de Salta y se fue de allí con la filial del LLA creada. De la mano de Alfredo Olmedo, Karina Milei le cambio el nombre a uno de los dos partidos que conduce el salteño llamado Salta Somos Todos y cerró el trato. Quien conducirá dicha rama será Eduardo José Virgil, quién formaba parte de Salta Somos Todos antes de este traspaso.

Según informaron fuentes allegadas, la semana que viene Karina Milei avanzará en Santa Fe con Romina Díaz, quien estuvo muy activa durante la campaña presidencial y jugará un papel fundamental en esa provincia. Mientras tanto en La Rioja los hermanos Milei cuentan con Martín Menem y en CABA con Juan Pablo Scalese, un economista de 31 años que trabaja como asesor del partido libertario en la Legislatura porteña.

El Presidente ya ha dejado claro en varias oportunidades que si no se aprueban las leyes que manda al Congreso en el primer tramo de su presidencia, las aprobará luego de conseguir la mayoría en ambas cámaras.

Cristina volvió con duras críticas a Milei

La ex presidenta Cristina Kirchner reapareció ayer en la escena política con un multitudinario acto en Quilmes, donde lanzó duros cuestionamientos al mandatario Javier Milei. En esa línea dijo que “si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre y no puede llegar a fin de mes, de qué te sirve" la legitimidad.

“Cuando escuché al Presidente congratularse por el superávit público del primer trimestre y resulta que no pagaste la energía, las obras públicas, y le debés a las provincias y a las universidades... No hermano, no tenés superávit. Mirá todo lo que debés”, apuntó la exvicepresidenta durante su discurso en el que le pidió al mandatario un “golpe de timón” de las políticas económicas del Gobierno.

Al hacer un análisis de la situación económica actual, expresó: "Por más que el Presidente se enoje y haga caritas, no tiene plan de estabilización, que sí lo tuvo el gobierno neoliberal anterior, que fue la convertibilidad. Este es solo un plan de ajuste", aseguró Cristina Kirchner, que al calificar al Presidente dijo que "no es neolilberal" ni "anarcocapitalista", sino "anarco colonialista".

Cristina Kirchner criticó al gobierno por el trato de la educación pública y negó que durante su gestión se haya "adoctrinado" en las escuelas. "Si hubiéramos adoctrinado en los colegios él no sería Presidente ¿de qué habla este hombre?", remarcó la ex mandataria.

A la vez, mostró una filmina sobre los beneficios impositivos que recibió la empresa Mercado Libre, propiedad de Marcos Galperín, y subrayó: "Con esos 103 millones de dólares (de beneficio) nos sobran para pagar los gastos de funcionamiento de las universidades y los hospitales. ¿Es normal que el más rico tenga estas exenciones?", se preguntó Cristina Kirchner.

"El problema es que es dogmático y no entiende. Cuando el sombrero no entra, no achique la cabeza, agrande el sombrero y lo vamos a ayudar, porque si le va mal a usted, le va mal a todos los argentinos", enfatizó Cristina. En ese punto, lanzó una advertencia: "Si quieren convertir a la Argentina en un país donde se extraigan sus riquezas, ahí me voy a declarar avatar celeste y azul, como la bandera, para defender a la patria. Avatares, de colonia otra vez, no".

Para Cristina, en la cadena nacional de Milei del lunes -que fue lo que la decidió a hablar en público-, "dio pistas" de lo que piensa hacer, al señalar que "la recuperación va a venir de cuatro lugares: petróleo, gas, minería y el campo. Nos preanuncia una economía de carácter extractivista. Llevarse todos los recursos naturales, o sea, el precapitalismo. Me hace acordar a la Argentina del Virreinato, más que anarco capitalismo, suena a anarco colonialismo y en eso no estamos de acuerdo".

La ex mandataria encabezó la inauguración del microestadio "Néstor Kirchner" en Quilmes, invitada por la intendenta Mayra Mendoza. En la primera fila la escucharon el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el diputado Máximo Kirchner; el senador Oscar Parrilli; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; el ex ministro bonaerense Sergio Berni; el ex funcionario Oscar Parrilli; y el ex ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, entre otros.