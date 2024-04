“Así se mueve la casta”, disparó el Presidente

Apenas los senadores aprobaron el aumento de sus dietas, el presidente, Javier Milei, recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para apuntarle a los legisladores y, de paso, despegar de la medida al oficialismo: “Así se mueve la casta. Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza. El 2025 será paliza histórica”, disparó, para un momento después aclarar que también dentro del PRO hubo senadores “que han votado en contra”. Además del Presidente, la que salió al cruce fue la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, quien el mes pasado se había manifestado a favor de subir las dietas y ayer defendió: “Lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo”. En ese sentido, advirtió: “Los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque no soy senadora”.