Caputo: “La estabilidad vino para quedarse”

Durante un almuerzo con empresarios, a quienes definió como "los héroes que sobreviven a todas las vicisitudes del país", el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que no van a desviarse del rumbo elegido y aseguró que "la estabilidad vino para quedarse".

Caputo, defendió así los resultados obtenidos por el Gobierno en estos primeros tres meses de gestión y aseguró que si hoy hubiese elecciones presidenciales Javier Milei "ganaría cómodamente en primera vuelta".

"Si bien hoy no estamos bien, puesto en perspectiva con lo que hemos heredado, tenemos que estar más que satisfechos con los resultados obtenidos. A tres meses, el gobierno de Milei está en equilibrio fiscal, con inflación a la baja, habiendo recobrado más de 10 mil millones de dólares el Banco Central. No se llegó a este punto de casualidad, no hemos tenido suerte, estamos aquí porque se hicieron los deberes, se hizo lo que había que hacer", destacó.

Al disertar en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), el titular del Palacio de Hacienda aseguró que "la política nunca se dignó a resolver los problemas" sino que "siempre se derivó la atención en resolver las consecuencias y nunca las causas".

"La deuda se defaulteaba, a la inflación se le ponía Precios Cuidados, a la devaluación se le ponía cepo y siempre había un culpable de eso en el medio. Las crisis eran recurrentes porque nunca se resolvía el problema de fondo, que era el déficit fiscal", puntualizó.