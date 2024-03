Cuál es la postura de cada gobernador

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, aceptó ayer sábado la convocatoria a "los acuerdos y consensos" y consideró que el denominado Pacto de Mayo, anunciado el viernes a la noche por el presidente Javier Milei, "puede ser la oportunidad para generar un acuerdo estratégico" para la Argentina.

Con su apoyo, ya son nueve los gobernadores que expresaron en las últimas horas su respaldo a la convocatoria realizada por Milei durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, con el que dejó inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias. "Córdoba acepta la convocatoria a los acuerdos y consensos. Argentina necesita una agenda de diálogo no solo desde el arco político sino extendiendo el llamado a todos los sectores, a los productivos y los del trabajo, y discutir un plan socio productivo que saque al país adelante", posteó Llaryora en su cuenta de la plataforma X.

Llaryora se sumó así al respaldo expresado por los mandatarios de Chaco, Leandro Zdero; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de San Juan, Marcelo Orrego; de Chubut, Ignacio Torres; de Mendoza, Alfredo Cornejo y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El resto de los mandatarios

Nacho Torres, el último gobernador que se cruzó con la Casa Rosada porque no le enviaron fondos de la coparticipación, también le respondió a Milei, aunque lo hizo con otra invitación. "Celebro y acompaño la convocatoria del presidente Javier Milei al Pacto del 25 Mayo. Coincidimos en el norte de los ejes planteados, con diálogo y respeto por el federalismo".

A su vez, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, que hace pocas semanas fue a la Corte Suprema de Justicia para reclamar por el incentivo docente que el Gobierno de Milei no le envió, también respondió a la convocatoria. "Con mis colegas gobernadores, en la apertura de la 142° Asamblea Legislativa. Acto institucional trascendente que nos encontrará siempre en el lugar de los grandes acuerdos nacionales que, por la vía del consenso, el diálogo y el federalismo traigan paz y bienestar a los argentinos, en especial al querido pueblo misionero", posteó Passalacqua ayer sábado.

Por su parte, el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, el más cercano del radicalismo a las ideas de Javier Milei, también respondió: "El presidente Javier Milei trazó el rumbo legislativo. Valoramos la convocatoria a un pacto político por la economía y la sociedad. Es importante señalar que muchas de las iniciativas planteadas por el Presidente son parte del camino recorrido en Mendoza durante los últimos ocho años".

También se plegó al llamado el gobernador radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro: "Quiero destacar la convocatoria al diálogo y a un acuerdo nacional que realizó el presidente Javier Milei. Es el tiempo de escucharnos con respeto, sin imposiciones. Todos tenemos la oportunidad de impulsar el cambio que los argentinos reclaman y necesitan".

"Es importante discutir la coparticipación federal para establecer un equilibrio entre los recursos que aportan las provincias y lo que vuelve. La iniciativa de mirar el país desde el interior productivo es el camino para el desarrollo y progreso de todos", destacó el dirigente radical.

Más aliados

Un sorpresivo aliado incondicional de la Casa Rosada, el gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, socio político de Juan Manzur, se alineó a Javier Milei. Desprendió a tres diputados para que armen el bloque Independencia y votar las propuestas oficialistas y ahora celebró el Pacto de Mayo al que convocó Milei. "Como representantes de Tucumán, la tierra donde se declaró la Independencia, acompañaremos la convocatoria del Presidente para reunirnos en Córdoba", señaló Jaldo, el único gobernador que no apoyó el reclamo de Ignacio Torres, de Chubut por la coparticipación.

También coincidió con el llamado al Pacto el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. "Presidente, cuente conmigo para impulsar el Acuerdo de Mayo que propuso. Estoy de acuerdo con todos y cada uno de los 10 puntos que planteó. Es lo que necesita la Argentina. Y celebro su invitación para que inmediatamente nos pongamos a trabajar juntos para impulsar las herramientas que usted necesita para dejar definitivamente atrás las políticas populistas; y generar también las condiciones para que mi provincia tenga los recursos que le corresponden por la Constitución Nacional para poder brindarle a los entrerrianos la educación, la seguridad, la salud y la infraestructura que se merecen", remarcó Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también se sumó a la convocatoria: "Señor presidente Javier Milei, comparto la necesidad de austeridad y de recuperar el valor de la política al servicio de la gente. Siempre que me convoque a trabajar por la Argentina, a motorizar el cambio para que los argentinos de bien puedan trabajar y progresar libremente, ahí estaré presente. Cuente con eso".

A su vez, el gobernador de San Juan por Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego, también celebró el pacto. "Coincidimos en que hay que trabajar en equipo y dialogando. Vamos a estar siempre trabajando para que Argentina vuelva a ser un país normal, apoyándonos más en las similitudes que en las diferencias. Cuenta conmigo en todos los acuerdos que nos ayuden a crecer como país, siempre que beneficien a los sanjuaninos".

Y el mandatario de San Luis, Claucio Poggi, también de Juntos por el Cambio, le respondió a Milei: "Comparto con usted su iniciativa de equilibrar las cuentas públicas, San Luis hoy sufre las consecuencias de cuatro años de déficit fiscal. Coincido en que la política es una herramienta para el bien común y no para perpetuarse en el poder. Lo acompaño en avanzar en los acuerdos federales necesarios para realizar los cambios y las transformaciones que como País tanto necesitamos para salir adelante".

Con algunas reservas

Aunque no aludió directamente a la convocatoria, ayer sábado el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, ensayó un tipo de respuesta: "Como lo dije en la apertura de sesiones, confío en que somos capaces de generar un canal de diálogo y de acuerdos entre las Provincias y la Nación, como lo hemos hecho con los intendentes de nuestra provincia. No es posible tener un gobierno nacional fuerte con provincias débiles, ni es posible tener un gobierno nacional débil, con provincias fuertes. Tenemos que crecer todos juntos y tenemos que potenciarnos entre todos para brindarle las soluciones a la gente".

Mientras que el peronista Raúl Jalil, de Catamarca, señaló que “a veces las provincias se benefician de acuerdo al presidente o al color político. Creo que temas como la vivienda o como la asistencia social que deben ser políticas del intendente o el gobernador. Lo veo bien que se empiece a trabajar, hay que ver los detalles, como representantes de los catamarqueños voy a trabajar para que los ciudadanos estén mejor", dijo Jalil.

En tanto, el peronista Sergio Ziliotto, de La Pampa, que estuvo presente en el Congreso para el discurso de Milei: "Siempre vamos a dialogar. El diálogo es la base de la política.

Pero el diálogo se construye a partir del respeto. Y los acuerdos devienen del consenso, no de la imposición". Ziliotto puso reparos al llamado presidencial: "No se construyen consensos pretendiendo poner de rodillas al otro, agrediéndolo y quitándole lo que le pertenece y debe defender. Para este Gobernador, nunca será posible un acuerdo si antes no se respeta la Constitución Nacional y, a partir de sus máximos postulados, la división de poderes y el Federalismo".

Quince horas después de terminado el discurso, se expresó el radical de Jujuy, Carlos Sadir. En un pasaje del discurso, Milei cargó sin nombrarlo contra su padrino político, Gerardo Morales.

Sin embargo, Sadir apoyó el llamado al diálogo. "Celebro la convocatoria anunciada por el Presidente Javier Milei a los gobernadores y espero ansioso que se concrete. Queremos proponer, escuchar y ser escuchados, tener la oportunidad de que el Gobierno nacional conozca nuestra visión y nuestros proyectos para dejar definitivamente atrás este presente que duele y encaminarnos por un camino de crecimiento", posteó Sadir.

Cerca de Axel Kicillof adelantaron que esperarán el contenido de la propuesta para opinar.

Los que ya dieron el sí

Cumbre de los mandatarios patagónicos

Los gobernadores de las provincias patagónicas se darán cita el próximo jueves en la ciudad chubutense de Puerto Madryn para plantear "una agenda común" ante legisladores nacionales de los distritos del sur, tras los cruces mantenidos con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables, y tras la convocatoria a firmar el Pacto de Mayo, realizada por el presidente Javier Milei.

La intención del encuentro, al que fue invitado formalmente Milei, es unificar criterios vinculados con la región que es proveedora de recursos energéticos, minerales, turísticos, pesqueros, frutícolas, lanares y cárnicos, entre otros; y además se pondrá el acento en las energías renovables y el "hidrógeno verde" que representan un potencial para la región.

Una de las organizadoras del encuentro, la senadora nacional por Chubut Edith Terenzi (UCR), confirmó la presencia de los seis gobernadores de la Patagonia: Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).

La intención de la "cumbre" patagónica, según los organizadores, es mostrar unidad de objetivos a pesar de que los gobernadores son de distintos signos políticos y, en base a esa coincidencia, advertir que de ahora en más los reclamos serán en bloque. También se exhibirá el potencial económico de las provincias del sur, todas con perfil exportador, con recursos propios y no dependientes de los fondos nacionales para subsistir.