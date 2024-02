Otro duro cruce entre Milei y el chubutense

No afloja. El presidente Javier Milei afirmó que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, es “un pobre chico” y aseguró que es una “víctima” del deterioro de la educación en la Argentina.

Para Milei, “Nachito no la ve” e insistió: “Es un pobre chico que no puede leer un contrato. Es de una precariedad intelectual muy grande”, lanzó el mandatario en declaraciones televisivas.

En esa línea, explicó: “La provincia tomó deuda contra garantía de coparticipación. Armar esa operación hace que, cuando le depositan la coparticipación, se extrae la parte afectada a la deuda y le llega el remanente”.

“No tengo la culpa de que el chico no pueda leer un texto y comprenderlo, es una víctima del deterioro de la educación en Argentina y no puede leer un contrato el pobre chico”, remató.

Pero para el gobernador de Chubut, “el Gobierno nacional se quiere llevar puesta a la provincia” al no girarle un tercio de los fondos correspondientes a la coparticipación, y afirmó que, pese a ser “un distrito chico” y “alejado de la Capital” del país, está dispuesto a “defenderse”. En ese sentido, adelantó que hoy presentará una nueva demanda en la Justicia.

A las palabas del presidente, Torres contestó que “el gobierno central evidentemente no sabe leer la Constitución, mucho menos un contrato”.

En medio del contrapunto por los recursos, Torres aseguró que “más allá de las dificultades económicas, está garantizado el inicio del ciclo lectivo el 4 de marzo” en la provincia.

“No estoy para el chiquitaje”

“Son discusiones de gente muy de cabotaje. Yo vengo de una reunión internacional muy importante, no estoy para el chiquitaje”, afirmó, mientras, el jefe de Estado. Fue más allá y agregó: “Es un delito, y al mismo tiempo significa no entender cómo funciona el mercado. Por ser político no está eximido de cumplir la ley, se seguirán los pasos legales que determine la justicia y pagará las consecuencias de violar la ley”.

“Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Ahí te quiero ver”, desafió el gobernador patagónico.