Creció US$ 10.000 millones en enero

En enero el stock de deuda pública bruta ascendió a un monto total equivalente a US$ 381.272 millones, como consecuencia del ajuste de las obligaciones en pesos atadas a la inflación y al dólar, y por el aumento neto de los pasivos con el FMI.

"Con respecto al mes anterior, la deuda en situación de pago normal aumentó en el equivalente a US$ 10.622 millones, lo que representa un crecimiento mensual del 2,88%. La variación se debe al aumento de la deuda en moneda extranjera en US$ 3.514 millones y el alza de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$ 7.108 millones", de acuerdo con el informe de la Secretaría de Finanzas.

El aumento de la deuda en moneda extranjera se explica porque el Fondo Monetario Internacional desembolsó US$ 4.707 millones como parte de la renovación del acuerdo con Argentina, de los cuales se utilizaron US$ 1.967 millones para pagar los vencimientos de capital de enero. La deuda con el FMI subió de US$ 40.899 millones a US$ 43.157 millones, según las cifras oficiales.