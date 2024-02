La CGT ya habla de otro paro

Uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, advirtió que "se viene un grado de conflictividad social importante" y dijo que el Gobierno nacional "está generando todas las condiciones para una nueva medida" de fuerza, que tendrá como finalidad "llamar la atención y generar un reclamo por aumento de salario".

Daer afirmó que "están jugando con la salud de la mitad de la población" y que "si no fuera por el aporte del sindicato, las obras sociales no las puede sostener nadie". En este sentido, Daer expresó que un paro o una movilización "no es un fin en sí mismo" sino que "tiene la finalidad de llamar la atención y generar un reclamo por aumento de salario".

El Poder Ejecutivo, las cámaras empresarias y las organizaciones de trabajadores no llegaron esta semana a un acuerdo en la reunión del Consejo del Salario que debía determinar el nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo, y el viernes el presidente Javier Milei dijo que no fijará por decreto el nuevo haber.