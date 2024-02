Los ataques de Milei pusieron a Lali en el centro de la escena

El presidente Javier Milei redobló sus criticas contra la cantante Lali Espósito, tras llamarla “Lali Depósito” en una entrevista en televisión y este jueves en su cuenta de X, el jefe de Estado reposteó imágenes creadas por inteligencia artificial por sus seguidores que muestran a la cantante con bolsas de dinero con niños y adultos pobres de fondo, replicó acusaciones contra la ex Casi Ángeles y hasta dijo “hace playback”.

Durante una entrevista con La Nación+, el Presidente volvió a referirse a la artista a la que llamó Lali Depósito. “Córdoba hace el Cosquín Rock, que es privado, pero en subsidios les da a los artistas más de mil millones de pesos.

Entonces, todos los artistas que estuvieron ahí, por ejemplo Lali 'depósito' cobró la del Estado”, cruzó Milei a la ex Casi Ángeles que como solista construyó una consolidada carrera.

Milei siguió con sus críticas y repitió el mote que sus seguidores libertarios le achacan a la popstar local: “Lali 'depósito' -insistió Milei- cobró de varios gobiernos. De La Rioja, por ejemplo. En uno de los recitales cobró 350 mil dólares. Entonces la pregunta es, ¿vos estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos del Chaco?”, lanzó.

Este jueves redobló la apuesta y en una serie de reposteos y likes en redes, Milei replicó y viralizó memes contra la artista que la acusan de ladrona. En una de esas caricaturas generadas por Inteligencia Artificial se ve a la cantante corriendo con una bolsa de dinero y niños desnutridos de fondo.

El presidente después de su catarata de mensajes defendió su ofensiva contra Lali en diálogo con Radio La Red. “Ella empezó”, sostuvo el gobernante. “¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? ¿Querés jugar conmigo? Te voy a contestar, no me voy a quedar callado”, explicó.

Y llamó parásito a la cantante, que dijo no es una artista. “Si querés agredir tenés que estar limpio, si vos un parásito que vivió chupando la teta del Estado, y si tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista”.

Más temprano, Milei había retomado sus cuestionamientos con una serie de retuits y me gusta en redes. “A LALI DEPÓSITO LE MOLESTA MUCHO ESTA PUBLICACIÓN. LIKE, ARROBAR Y COMENTAR. QUE LE SALGA ESPUMA POR LA BOCA ????”, tuiteó el perfil Hombre de gris, en el mensaje que difundió Milei.

Por su parte, numerosos representantes de la comunidad artística se expresó en apoyo a Lali y cuestionó los ataques.