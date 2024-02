Bullrich se lleva a su equipo a un ex intendente bonaerense

Una de las ideas que da vueltas alrededor del nuevo entendimiento entre el presidente Milei y el PRO pasa por darle inserción territorial al Gobierno. En eso vienen trabajando algunos ministros del gabinete libertario como Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, que sumó a ex candidatos a intendentes de la Provincia que fueron a la cancha con la camiseta del PRO. Ahora, la que parece seguir el mismo camino es la titular de Seguridad, Patricia Bullrich. En las últimas horas sumó a su ministerio a Vicente Gatica, el ex intendente de Bragado que debió dejar la comuna tras ser derrotado por Unión por la Patria. Según trascendió, se hará cargo del área de Protección Ciudadana. “La tarea a desarrollar tiene que ver con la relación institucional con los intendentes y sus municipios”, dijo el propio Gatica al blanquear su llegada a Seguridad. El ex intendente de Bragado había jugado para Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio en la Provincia.