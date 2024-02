El Pro y los libertarios rediseñan el Gobierno de Milei

El rumor surgió en la comitiva presidencial que está en Roma y luego lo confirmó en Buenos Aires la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: habría un “nuevo rediseño político” del gobierno de Javier Milei.

El primer paso en esa dirección sería la fusión de los bloques de La Libertad Avanza y del Pro en el Congreso, mientras que en una segunda etapa se evaluaría el ingreso de dirigentes del macrismo al gabinete libertario.

Si se realiza la integración parlamentaria entre los libertarios y el PRO, en la Cámara baja el nuevo interbloque sumaría 75 diputados y se convertiría en la segunda minoría detrás de Unión por la Patria (UP).

En declaraciones periodísticas, Bullrich señaló que “como la idea es muy similar, estamos caminando juntos”. Sobre la posibilidad de que se profundice el vínculo entre ambos espacios, Bullrich manifestó: “No me quiero apurar. Es un tema a debatir”.

“Yo empujo para ese lado, sin duda. Para que la idea no se frustre de nuevo en la Argentina, que el cambio no se frustre de nuevo. No podemos darnos el lujo de que otra vez el cambio se frustre por los intereses que te traban ese cambio” reconoció Bullrich. Y deslizó que varios dirigentes del PRO podrían sumarse al Gobierno, ya que remarcó que “hay muchísimos nombramientos que faltan”.

“Hubo mucho tiempo en el que se trabajó sobre la ley y quizás se puso la prioridad ahí, pero creo que hay una conciencia clara de que es necesario avanzar territorialmente sobre todos aquellos espacios que están dominados por gente que no sólo es contraria, sino que desde las mismas instituciones hablan contra el Gobierno e intentan destruir al Gobierno desde adentro”, se quejó la titular de la cartera policial.

Al referirse a la designación de Daniel Scioli como secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Bullrich expresó: “Pienso que es importante que toda la gente que esté en el Gobierno, sobre todo por la lucha que hay que dar, esté alineada con el Gobierno. No sé si Scioli está alineado. Hace muchos años que viene practicando una idea muy diferente”. Y lanzó: “Toda su gente es la que el otro día se levantó a festejar que se hubiera votado en contra de la Ley Ómnibus.

“Entonces, ¿qué es? ¿Un premio personal? ¿Es un amigo? El Gobierno hoy tiene que alinearse políticamente. Esto no es un tema de amigos. Es un tema de que toda la gente tiene que defender una causa y jugarse por la causa”, dijo la presidenta del PRO.

Para Lousteau no hay diferencia entre el pro y los libertarios

El senador nacional de la UCR Martín Lousteau consideró que “el PRO está apoyando cualquier cosa para estar adentro del Gobierno ahora o después” y advirtió que el presidente Javier Milei “está incitando un nivel de violencia inusitado”.

El presidente del Comité Nacional de la UCR se refirió a los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien planteó que el Gobierno podría avanzar en una alianza con el PRO, y señaló “eso ya existe”.

“Cuando uno mira que el ministro de Economía (Luis Caputo) y la de Seguridad son ex funcionarios del Gobierno de (Mauricio) Macri y ella fue la candidata a Presidenta por el PRO. No sé si es macrimileísmo, mileimacrismo, una alianza... Es lo mismo, no hay diferencia”, sostuvo el legislador opositor.

En diálogo con Radio Rivadavia, Lousteau aseguró que “el PRO está apoyando cualquier cosa para estar adentro del Gobierno ahora o después”. “Se ve que la apetencia del PRO es formar parte de la próxima etapa de recambio del Gabinete. Hay algunos que quieren estar en el poder, independientemente de quién tiene el poder”, completó. Además, el senador nacional criticó en duros términos a Milei y alertó que “está empezando a demostrar que está dispuesto a jugar por el filo externo de las reglas democráticas”.

“Veo la tendencia de elegir un enemigo y movilizar a la parte del electorado de él en función de esa dialéctica. El Presidente está incitando un nivel de violencia inusitado”, añadió. Y se quejó de las publicaciones que tuitea o replica Milei en sus redes sociales. “Trata de infundir temor”, dijo.