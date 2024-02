Pichetto, sobre la Ley Ómnibus: "Nos trabamos en dos incisos, una tontería"

Al respecto Miguel Ángel Pichetto, dijo:"Nosotros siempre intentamos ayudar, pero tampoco hubo una voluntad de profundizar un diálogo con los gobernadores", sostuvo Pichetto en declaraciones radiales. El experimentado dirigente fue uno de los principales protagonistas del proceso legislativo de la ley ómnibus.

En esa línea, continuó: "Ese fue un tema que el Gobierno tendría que haber intentado para alivianar y en el tratamiento en particular poder votar los artículos que faltaban. Nos trabamos en dos incisos, una tontería. Al Gobierno le convenía la ley".

Para Pichetto, el megaproyecto fracasó porque el presidente Javier Milei, o alguien de su equipo de gobernanza, no convocó a los gobernadores: "Había que tratar de haber avanzado antes, habíamos hecho un cuarto intermedio el viernes para resolver las cuestiones que todavía estaban en duda", dijo y agregó: Pero no hubo esa convocatoria a los gobernadores, el Gobierno no quiso dar esa imagen", agregó Pichetto. El oficialismo cortó comunicaciones con los enlaces de la oposición dialoguista el viernes.

Este grupo esperaba retomar el diálogo durante entre el sábado y el lunes y alinear los ejes principales antes de la votación del articulado. Entre esos puntos se encontraban, además de las facultades, las privatizaciones.

Privatizaciones era el siguiente artículo a votar, el 7, antes de que La Libertad Avanza pidiera un moción para un cuarto intermedio que terminó, en el regreso al recinto y reunión con los líderes opositores dialoguistas, con la sesión levantada.