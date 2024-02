El gobernador de La Pampa acusó al Gobierno nacional de "querer tener de rodillas a las provincias"

Ziliotto se sumó a las críticas de diferentes gobernadores que rechazaron la decisión de eliminar el Fondo, que contemplaba el giro de recursos a las provincias para subsidiar la tarifa del sistema de transporte público en esas regiones, y advirtió que "el Gobierno nacional quiere tener de rodillas a las provincias".



El gobernador pampeano sostuvo que la eliminación del Fondo "es una acción más en la cadena de desprestigio de la importancia que tienen los estados federales en la República Argentina".



"Hay un ataque al federalismo por parte del Gobierno nacional y la eliminación del fondo compensador del transporte es una muestra más de esto", remarcó el mandatario peronista en declaraciones a Radio 10.



En ese sentido, agregó que "se irá a un achicamiento de las finanzas de las provincias y de su gente, porque todo lo que se coparticipa está perdiendo frente a la inflación mientras que crece lo que recauda la Nación y no se coparticipa, por lo que hay un impacto económico positivo para la Nación en desmedro de las provincias".



Ziliotto adelantó que "no solo no enviarán esos recursos del transporte, sino que ya no están llegando los recursos para las obras públicas ni los del fondo de incentivo docente".



Sobre la posibilidad de que haya una acción judicial ante la Corte Suprema, el mandatario pampeano no lo descartó, al afirmar que "los gobernadores debemos bregar por los recursos de nuestra provincia y nuestra población y no creo que ninguno deje de hacerlo por cuestiones políticas".



"Las grandes políticas de Estado se tienen que afianzar en el diálogo y consenso federal. Hay que defender el federalismo y tener un crecimiento armónico", concluyó.