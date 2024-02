En la Provincia hablan de una “derrota política”

El fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso fue leído en la provincia de Buenos Aires como “una derrota política” para el gobierno de Javier Milei.

Por caso, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, admitió en declaraciones radiales sentirse “un poco shockeado por lo inesperado de lo sucedido, pero me parece que es el resultado de la impericia en la construcción política. Lo que se planteaba en el DNU y la Ley Ómnibus son medidas, programas, derogaciones de normativas vigentes, que no tienen mucho que ver con lo que votaron los argentinos”. En ese sentido, agregó que “la caída de la ley es porque la gente no está de acuerdo con eso y me parece que hubo muchos legisladores que tomaron nota de la situación”.

También el gobernador, Axel Kicillof, al participar de una entrega de viviendas en Trenque Lauquen, apuntó que “estamos ante un riesgo muy grande, ya que se está intentando aplicar de forma acelerada un modelo que nos transforme en un país vulnerable, dependiente y profundamente injusto” y disparó: “Decían que el ajuste iba a ser contra la casta, pero está pesando sobre la industria nacional, los empresarios y los trabajadores”.

En otro tramo de su discurso, el Gobernador valoró “la necesidad de un Estado presente” y remató: “Ante un gobierno nacional que dice que nos quiere asfixiar, nosotros exigimos que los recursos que aportamos vuelvan en mejores caminos y viviendas para las y los bonaerenses”.

Por otro lado, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y exministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, aseguró que el proyecto libertario “es una aberración. Es un plan de negocio no un plan de gobierno en donde se iban beneficiar unos 10 o 12 empresarios. Y lo que pasó ayer es el resultado del trámite irregular que tuvo”. Añadió que “fue un bochorno absoluto y es una derrota política y parlamentaria de proporciones. El Gobierno se quiso llevar todo por delante y terminó en un fracaso que le va a costar mucho”.