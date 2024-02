Un dardo a una ministra con la interna de San Miguel como telón de fondo

La decisión de la ministra nacional de Capital Humano, Sandra Pettovello, de no atender a los representantes de organizaciones sociales que fueron hasta su cartera a reclamar alimentos y otras asistencias sociales, generó críticas desde distintos sectores de la oposición. Uno de los cuestionamientos que llamó la atención, aunque no tanto, fue el que formuló el ex diputado provincial Franco La Porta. El también ex funcionario bonaerense dijo que “el gobierno de Milei no tiene idea cómo sacar Argentina adelante, por eso la ministra Pettovello, con menos calle que Venecia, comete errores graves. ¿Cómo va a atender a las personas con necesidades sin que sufran aún más?”, escribió en sus redes sociales. Pero acaso el dato más jugoso apareció en el segundo párrafo de su posteo, que hace referencia a la histórica disputa que este dirigente peronista mantiene con el oficialismo de ese distrito cuyo hombre fuerte es Joaquín De la Torre. “Está asesorada por funcionarios de San Miguel”, completó. La referencia tiene que ver con que el hermano de De la Torre, Pablo, que es el actual secretario de Desarrollo Social de la Nación. La Porta enfrentó en elecciones generales varias veces a los De la Torre, pero hasta el momento no consiguió derrotarlos.