Largas filas frente a las puertas de Capital Humano

Distintas organizaciones sociales y piquetera se concentraron hoy en las puertas del Ministerio de Capital Humano para exigir la asistencia del Estado ante la emergencia alimentaria.

Desde el inicio del dia, integrantes de agrupaciones realizaron la denominada "fila contra el hambre" en las cercanías de la cartera, luego que la ministra Sandra Pettovello anunciara que recibiría "una por una a la gente que tiene hambre" para evitar a los intermediarios en la entrega de asistencia.

Apostados en la esquina de Juncal y Carlos Pellegrini, los manifestantes reclaman la intervención del ministerio para el desarrollo de las ollas populares y la asistencia a los comedores.

La fila se extendía por más de veinte cuadras y busca generar una respuesta en el gobierno de Javier Milei que, en los últimos días, anunció que suspendería el envío de comida seca para operativizar transferencias de dinero a los comedores. A pesar de la información brindada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, las organizaciones sociales a cargo denunciaron que el Gobierno no envió plata durante el mes de enero.

La secretaria adjunta de la UTEP, Dina Sánchez, presente en la protesta expresó a través de sus redes sociales: "Ministra Sandra Pettovello, ud quería que hagamos fila contra el hambre para contarle la situación que vivimos en los barrios populares? Acá estamos, en la puerta del Ministerio de Capital Humano. La fila llega a la Av Belgrano. 70 % de los niños son pobres. Exigimos respuestas!".

Al respecto, el coordinador de Barrios de Pie hizo eco de la protesta: "Buen día para todos y para todas menos para Sandra Pettovello que va a tener que recibir el pedido "de a uno" de más de 10 mil personas porque hace meses no envía alimentos a los comedores comunitarios".

Desde la cartera aseguraron que la funcionaria no se encontraba en el edificio, por lo que no anticiparon que no los atenderá a pesar de los reclamos.