Villarruel frenó pedido kirchnerista para que el Senado rechace el DNU

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, frenó el pedido de sesión especial solicitado la semana pasada por el kirchnerismo para rechazar el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía.

Según trascendió, el argumento que utilizó la vicepresidencia fue el de esperar el desenlace del trámite parlamentario de la Ley Ómnibus que analiza por estas horas Diputados. “Que no haya convocado a la sesión no significa que no lo haga en un futuro”, aseguraron desde el entorno de Villarruel.

Los tironeos en el Senado son fuertes. De hecho, la oposición no kirchnerista rechaza por ahora la idea de quedar pegada al Frente de Todos, aunque tampoco quiere ser la responsable de dar caída una sesión por falta de quorum en el recinto.

La sesión del Senado recién se convocaría para la semana próxima cuando llegue el proyecto de Ley Ómnibus que se aprobaría en Diputados el viernes. La semana pasada, el bloque kirchnerista que lidera José Mayans intentó conseguir las firmas de otras fuerzas opositoras para blindar el quorum y agitar las aguas en el Senado. Sin embargo, la acción no tuvo el efecto deseado.

A pesar de lo ocurrido, el miércoles pasado se ordenó firmar igual la solicitud con cinco senadores - el mínimo que pide el reglamento- y solo hubo del Frente de Todos: Mayans, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Juliana di Tullio (Buenos Aires), Sergio Leavy (Salta) y Juan Manzur (Tucumán). En ese marco, Villarruel mantuvo ayer una reunión con senadores del radicalismo, con quienes desplegó la agenda de las próximas semanas.

Fuentes de la bancada indicaron que la reunión sirvió para analizar los futuros pasos de la agenda parlamentaria de la Cámara alta, entre los que destacan también el tratamienTo de la Ley de Boleta Única de Papel. Además, durante el encuentro se planteó la posición del radicalismo de “contribuir en la agenda legislativa con ideas y propuestas que lleven alivio a los argentinos”.

Entre los legisladores estuvieron presentes el vicepresidente del bloque, el fueguino Pablo Blanco; el chaqueño Víctor Zimmermann; los santafesinos Eduardo Galaretto y Carolina Losada; el bonaerense Maximiliano Abad; el catamarqueño Flavio Fama; el pampeano Daniel Kroneberger; la correntina Mercedez Valenzuela; y los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez. También fue de la partida la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, con quien la vicepresidenta se sacó una foto y la subió a su cuenta de X.