Javier Milei sube la presión contra los gobernadores: “Los voy a dejar sin un peso”

Javier Milei ratificó ayer la estrategia que habían empezado a desplegar desde el miércoles último algunos de sus funcionarios de mayor confianza.

En la reunión de Gabinete frente a sus ministros, asesores y representantes en el Congreso, el presidente lanzó una dura frase contra los gobernadores que se muestran duros para prestar apoyo a la Ley Ómnibus que se trataría el martes en el recinto de la Cámara de Diputados. “Los voy a dejar sin un peso”, lanzó.

La expresión fue el resumen de la táctica confrontativa que adoptó el líder del Ejecutivo a medida que se embarran las negociaciones con la oposición en el ámbito legislativo. Y un respaldo a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y al vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, que anteayer habían expresado sendas frases en el mismo sentido y fueron acusados por, supuestamente, amenazar a todos aquellos que no apoyan su medida.

El primero se había expresado el miércoles a través de X, rompiendo su usual bajo perfil. “El déficit cero no se negocia. Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente...”, dijo. Y luego informó que había mantenido una reunión con su secretario de Hacienda y su subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que recortarían “inmediatamente si alguno de los artículos económicos fuera rechazado”.

“No es una amenaza, es la confirmación de que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”, aclaró.

Adorni había hablado en un sentido similar más temprano, en su habitual conferencia matutina desde la Casa Rosada: “Más allá de que no vemos razones para que el proyecto de Ley de Bases no se termine transformando en ley, en caso de que eso no ocurra, es seguir con el ajuste de las cuentas públicas, no va a haber otro camino. El ajuste de las cuentas públicas va a incluir el análisis de todas y cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se pueda ocurrir”, había adelantado.

Desde las provincias dejaron traslucir sus quejas y su preocupación por lo que, deslizaron, consideraban un tipo de extorsión de parte del Ejecutivo a pesar de que instruyeron a sus diputados para dar dictamen al proyecto “Bases”.

Las arremetidas del Gobierno ocurren porque no tiene los votos para la votación en el recinto, que tenía planeado celebrar ayer, jueves, o, a más tardar, el fin de semana. Sin embargo, debió postergarla para el martes que viene, y ni siquiera está asegurado el orden del día para entonces.

El PRO, sectores del radicalismo, de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal acompañaron con disidencias y no hay acuerdo aún para que salga el capítulo sobre retenciones, clave para alcanzar la meta fiscal que persiguen los libertarios.

El Gobierno considera que ya hizo todas las concesiones que podía al eliminar el aumento de retenciones al 15% para todas las economías regionales, y creía que los gobernadores y los bloques dialoguistas acompañarían la suba del 15% a las exportaciones industriales y el aumento de la alícuota para los derivados de soja, el trigo y el maíz, clave para incrementar la recaudación. Pero esta semana recibió la noticia de que había nuevas exigencias.

Desde el PRO como el bloque de Pichetto propusieron que no se toquen las exportaciones y que se avance, en cambio, sobre los 30 regímenes especiales que rigen, por ejemplo, industrias como la del champagne, los autos de lujo y la economía del conocimiento.

La batalla está en pie, y Milei marcó línea directamente a su tropa. La estrategia es dejar de ceder y empezar a presionar.

Ley de Bases

Los bloques Hacemos Coalición Federal e Innovación ratificaron este jueves que van a "defender a los jubilados, a los sectores productivos y a los intereses de las provincias" en la sesión de la Cámara de Diputados que debatirá la Ley de Bases, con lo cual reiteraron que no aprobarán los artículos del dictamen de mayoría sobre el sistema de ajuste de los haberes y las retenciones agropecuarias e industriales.

Los legisladores de esas bancadas mantuvieron posiciones diferentes en el plenario de comisiones, ya que mientras algunos diputados firmaron con disidencia el dictamen de mayoría, la Coalición Cívica, los socialistas y el Gen presentaron sendos despachos de minoría.

Pese a tener diferentes posiciones sobre el dictamen del oficialismo, ahora están acordando las posturas que plantearán en el recinto de sesiones cuando se discuta cada artículo en particular, informaron fuentes parlamentarias.

En un comunicado señalaron que "tenemos el compromiso de otorgar gobernabilidad y darle al Gobierno las herramientas que necesita para sacar a la Argentina de esta profunda crisis", sostuvieron.

"Sin embargo, no estamos dispuestos a hacerlo sin marcar diferencias y defender nuestras convicciones, ya que también nuestros votantes nos han otorgado un mandato que vamos a respetar", agregaron.

Destacaron que "no vamos a acompañar aquellas medidas que consideramos perjudican a los jubilados, que necesitan ya mismo una recomposición mensual para no perder frente a la inflación, ni las que dañan a los sectores de la producción, que no soportan más aumentos de impuestos, sino por el contrario precisan incentivos para desarrollarse y generar empleo genuino" y "defenderemos a la cultura y a nuestros recursos naturales".

Señalaron que "creemos en un país federal, por eso tampoco podemos convalidar que se perjudique a las provincias y a sus economías, para terminar sosteniendo al Estado nacional con el esfuerzo del interior".