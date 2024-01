Freno a la venta de vehículos

Como consecuencia de que la AFIP aún no publicó el nuevo piso para tributar impuestos internos por los autos, y en medio de una fuerte parálisis en la actividad económica, la venta de autos no arrancó el año aún. Las concesionarias no han tenido precio para vender autos nuevos en las últimas tres semanas, desde que comenzó el 2024.

Es que la ausencia de ese dato impositivo clave impide que las terminales le facturen unidades a su red. El Gobierno no ha actualizado aún la base a partir de la cual cobra impuestos internos a la venta de vehículos 0 Km.

A esto se suma que cuatro fabricantes de vehículos postergaron su regreso a la actividad por falta de dólares. Los pronósticos son de menos ventas de vehículos, menos cantidad de producción y de exportación para el próximo año.

Para el titular de la consultora ABECEB y exministro de Producción del gobierno de Mauricio Macri, Dante Sica, "la devaluación y la falta de crédito dejan los salones de las concesionarias semivacíos. Hoy la gente gana 400 dólares por mes en promedio. Las automotrices les van a vender camionetas al campo, a las mineras, a las petroleras. Pero caerán las ventas de 0 Km. para la clase media mientras no aparezca el crédito de los bancos".

La Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) estima que las ventas de 0 km. caerán 30% este año. En este marco de crisis, las automotrices General Motors, Volkswagen, Renault y Nissan no pueden volver a producir por ahora porque no tienen piezas.

Igual, la disparada de precios del segmento automotriz - incluidos los seguros- configura un cuadro casi dramático para las ventas del sector. El vehículo más barato del mercado cuesta casi $10 millones.

Según la Asociación de Concesionarios Automotores (ACARA), durante este año las ventas de 0 Km. caerán 30% contra los 450.000 patentamientos de 2023. "Esa cifra quizás haya que revisarla hacia abajo, trascurridos los primeros meses", anticipó Sebastián Beato, titular de la entidad.