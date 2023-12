“Hay más”: el presidente anticipó más reformas y criticó la protesta

El presidente Javier Milei defendió este jueves el megadecreto de desregulación de la economía que presentó en cadena nacional y advirtió que va a anunciar más medidas para reformar el Estado. “Las repercusiones han sido importantísimas, hasta en las filas propias estaban sorprendidos en el nivel de profundidad de la decisión y les aviso que hay más, pronto se van a enterar”, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia.

Sin dar demasiados detalles, el mandatario dijo que van a llamar a sesiones extraordinarias para tratar un paquete de medidas que “tienen que ver con el funcionamiento del Estado”.

El día después del DNU, el Presidente defendió el mega decreto que incluye 366 artículos en 83 páginas. La medida encendió críticas en sectores de la oposición, y también derivó en protestas y cacerolazos en distintos barrios porteños y del conurbano bonaerense.

Después de advertir que habrá más anuncios, Milei puntualizó que detectaron “entre leyes, regulaciones y demás normativas que dificultan el funcionamiento de la economía y de una sociedad libre, cerca de 380.000 regulaciones”. “Estamos tratando de desmontar esa máquina de impedir que es el Estado argentino”, enfatizó.

Cacerolazos

A menos de 12 horas de que se conozca el decreto que establece una profunda desregulación económica y modifica o deroga más de 360 leyes, el presidente Javier Milei consideró que “los que salieron a cacerolear tienen síndrome de Estocolmo”.

“Puede ser que haya gente que sufre el síndrome de Estocolmo. Básicamente, que están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece, pero eso no es la mayoría de los argentinos”, enfatizó Milei en diálogo con radio Rivadavia.

El libertario siguió son su crítica a las personas que se manifestaron en distintos puntos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, y advirtió que “hay gente que mira con nostalgia, amor y cariño al comunismo”.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente defendió las reformas laborales incluidas en el decreto que anunció este miércoles a la noche en cadena nacional. “El DNU es un cañonazo a la industria del juicio. No perjudica a ningún trabajador “, afirmó el mandatario.

“En el tema laboral, lo que principalmente se ataca en este momento es el tema de las multas, que es lo que hace que un despido sea extravagantemente caro. Perjudica a la empresa y ni siquiera se la lleva el trabajador, se la llevan los abogados, la industria del juicio”, añadió. Según Milei, con estas reformas “como trabajador vas a estar mejor, porque cuando elimines la carga de litigiosidad, va a haber más empleo, es menos probable que te echen; y si te echan, es probable que encuentras trabajo más rápido”.

Además, en otro pasaje de la extensa nota, Milei apuntó contra la ley de abastecimiento y la calificó de “criminal”: “Frente al control de precios, cómo no querés producir a pérdida, el Estado te obliga a producir a punta de pistola porque si no te saca el negocio, y la ley de alquileres es lo mismo”, lanzó. Y en esa línea, siguió: “Como los políticos no quieren corregir el déficit fiscal emparchan con regulaciones”.

Consultado sobre si cree que diputados y senadores pueden rechazar sus medidas, apuntó: “Quedarán en evidencia frente a los argentinos que ellos son los que están en contra del progreso y va a quedar bien en claro quién es casta”.