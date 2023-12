Nueva renuncia: se bajó otro miembro del equipo de comunicación de Javier Milei

Mientras el presidente Javier Milei viajó hacia Bahía Blanca para monitorear los destrozos del violento temporal, renunció un nuevo funcionario en el equipo de comunicación.

Esta vez se trata de Juan Caruso, quien emitió un breve comunicado anunciando que decidió "no seguir" en el equipo sin dar detalles de los motivos.

"Amigos, colegas, compañeros. Les escribo para avisarles que decidí dar un paso al costado y no seguir en la comunicación del gobierno de Javier Milei. Los quiero, los aprecio y los respeto y saben de mi dedicación. Hoy me es imposible, en estas circunstancias, seguir adelante. Nos estaremos cruzando en nuevas aventuras. Les mando un abrazo enorme", expresó. Se trata de la segunda dimisión a una semana de su llegada al gobierno.

Renuncia de Roust

Eduardo Roust, el subsecretario de Medios, renunció el sábado también con un comunicado. “Por motivos estrictamente personales, he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del Gobierno del presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido”, expresó. Luego, aclaró que lo comunicaba de manera informal ya que no había sido nombrado formalmente en ningún cargo.

Roust explicó que “el vértigo que tiene el territorio digital o el mundo moderno de las comunicaciones requiere de una velocidad informativa sin precedentes” y agregó: “Estas circunstancias hacen que el trabajo resulte para mí un poco ‘inhumano’ y me aparte de cuestiones esenciales de mi vida”.