“La UCR nunca estará con la ultraderecha”

El ex juez y ex funcionario radical Ricardo Gil Lavedra aseguró que la UCR "nunca va a estar con la ultraderecha, nunca va a estar en un Gobierno de ultraderecha", aunque habló de la necesidad de que la nueva oposición "coopere" con la futura gestión presidencial para "no frustrar la esperanza" que el electorado depositó en la figura de Javier Milei.

El ex integrante del Tribunal que juzgó a las Juntas Militares aseguró que Juntos por el Cambio fue "el gran perdedor de las elecciones", pero rescató que el espacio político sigue teniendo un nivel de representación fuerte con la Liga de 10 gobernadores que tendrá a partir del 10 de diciembre. "A nivel parlamentario, me parece que no va a ser tan fácil que se mantengan los bloques tal cual estaban, pero estamos en pleno proceso de reconfiguración", indicó.

Respecto al nuevo rol del radicalismo, señaló que “por un lado tiene que haber renovación. Tenemos cinco gobernadores y muchos intendentes nuevos. Naturalmente tienen que ocupar su espacio nuevos dirigentes y de ahí tienen que surgir nuevos liderazgos”.

En tanto, sobre las razones que le permitieron a Javier Milei convertirse en presidente electo, señaló que “la democracia cuando no consigue satisfacer las promesas de bienestar va perdiendo legitimación y por cierto en los últimos años el último Gobierno de Cristina Kirchner, el Gobierno de Macri y el de Alberto Fernández han frustrado estas expectativas en diferentes medidas. Cuando Milei decía todos ellos ya fracasaron, tiene razón y la gente busca algo nuevo para salir de lo que le trajo malos resultados. Por otro lado, hay un fenómeno universal de crecimiento de fuerzas de ultraderecha en Holanda, en Alemania, en España, en Francia”.