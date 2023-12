Cuadernos: procesaron al ex amigo de Oscar Centeno por manipular los anotadores

Jorge Bacigalupo, el amigo de Óscar Centeno que, según un peritaje, habría sido quien manipuló los anotadores de la causa conocida como “cuadernos”, quedó este viernes procesado por encubrimiento agravado en la modalidad de favorecimiento personal en concurso ideal con el delito de falsificación de documento público. El juez Marcelo Martínez De Giorgi no le impuso prisión preventiva pero sí la prohibición de salida del país y la obligación de avisar al tribunal si se alejaba de su casa más de 100 kilómetros. Además, le trabó un embargo por 80 millones de pesos.

“La actividad desarrollada por Bacigalupo estuvo dirigida a favorecer a una persona y a perjudicar a otra y, de ese modo, ayudarla a eludir su investigación en una causa penal a través de la modificación de los asentamientos cuestionados, que constituyen elementos de prueba en el marco de la causa N° 9608/18 del registro del Tribunal Oral Federal N° 7", sostuvo el procesamiento.

“Solo para comprender la dimensión de los sucesos, debe repararse en que aquella causa N° 9608/18 resulta conexa con la N° 10456/14 del registro del Juzgado N° 11 del fuero, consistente en la investigación de otros sucesos anteriores, esto es, en la maniobra defraudatoria llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado realizada durante los años 2008 a 2015 por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la cual se habría generado un perjuicio al patrimonio del Estado”.

La denuncia había sido impulsada por el empresario Armando Loson, representado por el abogado Carlos Vela y el designado ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Loson aseguraba que había encargado un peritaje privado sobre las fotocopias de los cuadernos que habían determinado irregularidades en momentos en que se aludía a él. Según se detalló, se había escrito “Armando” en reemplazo de “Marcelo”, además de confeccionar las leyendas “Alem 855" y “855". Una situación similar parece presentarse con Gerardo Luis Ferreyra, con el agregado de “Ing. Ferreyra” en la anotación del 2 de diciembre de 2008, en el denominado cuaderno N° 4, en cuanto alude a uno de los sucesos por el cual ha sido imputado en aquella causa. Un peritaje caligráfico oficial confirmó las adulteraciones. La pregunta era quién había manipulado los anotadores.

El juez dispuso analizar los registros caligráficos oficiales de Hilda Horovitz, la exmujer de Centeno, y de Bacigalupo, el amigo de Centeno. El análisis sobre la letra de la mujer dio negativo, pero el estudio sobre la letra de Bacigalupo abrió las sospechas. “No puede descartarse una posible participación del nombrado en las alteraciones y/o modificaciones de los manuscritos cuestionados, cuya sospecha habilita a indagar en la recolección de otras pruebas válidas para el éxito de la investigación”, sostuvo el informe.

Al expolicía se lo allanó, y se secuestraron sus celulares, se le hizo un nuevo cuerpo de escritura y se lo llamó a indagatoria. Allí, el testigo de la causa cuadernos negó “rotundamente” haber sido el autor de adulteraciones. No obstante, advirtió: “Siendo que las correcciones y enmiendas que se me enrostran no han sido de mi autoría ni configuran tipo penal alguno, solicito el inmediato archivo de las presentes actuaciones por atipicidad de la conducta reprochada”, agregó.