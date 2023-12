Patricia Bullrich será ministra de Seguridad de Milei

A pesar de las idas y vueltas, la titular del PRO, Patricia Bullrich, será finalmente la ministra de Seguridad del Gobierno de Javier Milei a partir del 10 de diciembre.

Así lo informaron desde la cuenta oficial de la Oficina del Presidente Electo en la red social X, antes conocida como Twitter.

Por su parte, Patricia Bullrich, quien en las últimas horas convocó a elecciones en el PRO para febrero y anunció que no presentará candidatura, le agradeció al líder de La Libertad Avanza por la designación. "Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca", expresó.

Y completó: "El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios".

En la misma línea, la ex candidata presidencial agregó: "La Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga".