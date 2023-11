La Bombonera: así será el operativo de seguridad para Argentina-Uruguay

El Comité de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires brindó detalles sobre el operativo que se montará para el encuentro de esta noche entre la Selección argentina y Uruguay, en La Bombonera, en el marco de la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño dispuso la participación de 1.100 efectivos de la Policía de la Ciudad desplegados en los accesos a las tribunas y alrededores del estadio de Boca, el cual abrirá sus puertas desde las 17.

Además, también participarán Agentes de Tránsito y Prevención, inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (ACG) y Cadetes policiales, que se encargarán de implementar el programa Tribuna Segura con el fin de identificar a personas con impedimentos.

Los hinchas que asistan al encuentro, deberán pasar por dos anillos de filtro, en los que se revisarán todas las entradas para verificar su autenticidad y, además, los tickets cuentan con la indicación de su lugar de ingreso.

También, esto servirá para evitar que haya "trapitos" o cuida coches y, los que sean encontrados realizando la actividad ilícita, serán incluidos en el padrón de Tribuna Segura para impedirles que ingresen a las canchas de fútbol."Les pedimos a los hinchas que no tengan entrada que no se acerquen al estadio porque no van a poder ingresar. Y a los que sí tienen entrada, que vayan temprano para evitar aglomeraciones. Y que concurran solamente con camisetas de fútbol de la Selección argentina", recomendaron desde la Seguridad.

Y anticipó: "Este partido se jugará con ambas parcialidades por lo que el público de Uruguay utilizará el acceso por avenida Pedro de Mendoza y Palos, tomando Suárez y luego Del Valle Iberlucea para entrar a La Bombonera y ubicarse en la tercera bandeja del estadio".