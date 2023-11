Descongelaron el oficial y el dólar blue subió a $970

Tras 90 días congelado, el tipo de cambio oficial retomó su ritmo de devaluación diaria (crawling peg) y generó una suba de la moneda norteamericana en las cotizaciones alternativas. Cabe recordar que el Gobierno nacional aplicó una devaluación del 17,9% el día posterior a las elecciones primarias presidenciales (Paso), en el marco del acuerdo con el FMI, pero desde entonces contuvo la cotización por un período de tres meses.

Con esa medida, se intentó contener al dólar en los mercados alternativos y atenuar algunas subas de precios en la previa del balotaje, aunque está claro que el congelamiento condujo a un atraso relativo del tipo de cambio. El propio secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, había adelantado en la red social “X” que desde mitad de noviembre se continuaría con pequeñas devaluaciones diarias hasta alcanzar un “3% mensual”.

Efectivamente, este miércoles el dólar oficial abandonó los $350 y registró una suba de $3,05 (0,82%), con lo que cerró a una cotización de $353,05. Junto a esta modificación de paridad, el Banco Central (Bcra) logró sumar USD 121 millones a sus reservas.

El regreso del crawling peg no generó sorpresas, pero aún así el dólar libre no tardó en reaccionar. La cotización aumentó $45 en el día y cerró la jornada en un valor de $970, luego de haber alcanzado máximos cercanos a los $1.000 durante algunas horas. De esta manera, el segmento informal retornó a valores marcados a fines de octubre y la brecha trepó al 174,8% con la paridad oficial. Agentes del mercado coincidieron en que hubo escaso volumen por nuevos controles cambiarios para desalentar la operatoria, pero eso no impidió que la cotización subiera.

Por su parte, en medio de dudas sobre el futuro económico, el dólar MEP tuvo un salto del 1,6%, con el que llegó a los $882,35 ($13,93 más que en la jornada anterior), mientras que el Contado con Liquidación (CCL) registró una baja de 0,3% y cerró la tarde en $874.

En lo que respecta al índice bursátil porteño, el S&P Merval cerró con un resultado negativo del 0,81%, a 629.361,48 unidades provisorias, dentro de una sesión selectiva por naturales reacomodamientos de carteras mediante coberturas preelectorales.