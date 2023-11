Tras el debate, Massa y Milei focalizan sus agendas en el interior y buscan captar a los indecisos

Sergio Massa y Javier Milei transcurrieron de forma muy distintas las horas posteriores al último debate presidencial. Mientras que en el círculo más cercano del tigrense había satisfacción por lo que creen que fue una muy buena performance del ministro de Economía -lo que mereció una intervención del candidato para moderar los ánimos-, en la vereda de enfrente los libertarios se conformaron con que su líder no haya tenido grandes exabruptos que puedan espantar al votante. “No logró sacarme de mi eje en ningún momento”, dijo ayer el candidato libertario, lejos de ensayar una autocrítica o de explicar por qué no incomodó en el debate a su rival con la crisis económica, la inseguridad o su alianza con el kirchnerismo. Puertas adentro de La Libertad Avanza, el balance que se hizo de la performance de su líder fue agridulce.

La contracara de eso era el clima en las filas de Unión por la Patria (UP), donde ayer había satisfacción y creían haber podido dejar en evidencia que el libertario “no está capacitado para gobernar” y que “mintió durante toda la campaña”. Al tiempo que sostenían que también “mostró falta de preparación, inestabilidad emocional y falta de conocimiento del Estado”. Además de “falta de empatía” en el tema de Malvinas.

Sin datos sobre el impacto real que tendría el debate entre los votantes, en el equipo de Milei prefirieron dar vuelta de página rápidamente. Ayer a primera hora, tal vez como una estrategia para desplazar las críticas por no haber caído en las trampas retóricas de Massa, se apuró un comunicado de prensa para garantizar el normal reparto de las boletas el domingo y ratificar que no se incumplió ninguna norma de la Justicia Nacional Electoral. “La provisión de boletas a las Juntas Electorales de cada uno de los distritos es únicamente a los fines de colaboración por parte de la Justicia y el Correo. La Libertad Avanza no ha incumplido con resolución legal alguna”, sostuvo Santiago Viola, el apoderado partidario.

Después del debate, Milei se prepara para los últimos días de campaña con una agenda cargada. Mañana estará en Rosario. Convocó a un acto en el Monumento a la Bandera y pidió que los asistentes lleven algo celeste y blanco. ¿Tomó la idea de Juntos por el Cambio? El miércoles reforzará su presencia en el conurbano bonaerense, con una recorrida por Ezeiza, y a la tarde irá a una charla con empresarios al Consejo Interamericano de Comercio y Producción. El jueves tiene previsto el cierre en Córdoba, con una caravana.

Massa, por su parte, tras cumplir con el objetivo del debate, respiró aliviado por un índice inflacionario altísimo, pero mejor que el último mes, y se enfocará en dedicar los últimos cuatro días de la campaña a buscar el voto de los indecisos, a quienes ya les habló este domingo por la noche en el debate presidencial y volverá a hacerlo hasta que el viernes empiece a regir la veda electoral.

El tigrense focalizará su agenda en el conurbano y el interior del país con una serie de últimas recorridas rumbo al balotaje de este domingo 19 frente a Milei.

En el marco de esa agenda en la que concentrará sus últimos esfuerzos, Massa estuvo ayer en San Vicente, al sur del conurbano bonaerense, encabezando una actividad vinculada a Seguridad.

Para este martes el ministro-candidato viaja al sur del país para cumplir con visitas que le quedaron pendientes del tramo anterior de la campaña.