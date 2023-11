Carlos Maslatón: “Lo voy a votar a Massa, él me pidió que venga”

Al llegar a la sede académica ubicada en la Avenida Figueroa Alcorta de la Ciudad de Buenos Aires, el economísta e infuencer confirmó que votará al postulante de Unión por la Patria, quien lo invitó especialmente a sumarse al grupo privilegiado de personas que podrán seguir la discusión de candidatos en vivo.

“Yo dije que lo apoyaba a Milei pese a mis enormes diferencias siempre y cuando no arregle con (Mauricio) Macri”, recordó. Y explicó: “Arregló con Macri y se terminó el proyecto, sumado al negacionismo neofascista que están teniendo él y (Victoria) Villarroel”.

“Cumplí en las Paso, cumplí en las generales y para mí fue suficiente. De acuerdo a lo que anticipé y sin cambiar nada, lo voto a Massa. Me pidió que venga acá y estoy aquí, muy feliz, gran día para la democracia”, completó.

El especialista presagió que no habrá un cimbronazo en los mercados luego del debate. “Los mercados no siguen las noticias, las anticipan. El que está esperando un desastre se equivoca. La Argentina está trabada, pero no destruida. El año que viene va a ser bullish y si es con Massa, mejor”, aventuró.

