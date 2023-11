Macri gana terreno, como jefe de campaña del sector de Milei

Mauricio Macri está cada vez más activo en su plan por llevar a Javier Milei hasta la Casa Rosada. Se mueve como si fuera jefe de campaña del líder libertario y ayer profundizó ese perfil al lanzar duras críticas al oficialista Sergio Massa. “Hace política mafiosa y oscura”, disparó.

Macri se paró ante un auditorio integrado por empresarios y dirigentes locales e internacionales para darle un fuerte respaldo a Milei, a quien salió apoyar decididamente dos días después de que Juntos por el Cambio naufragara en su intento por llegar al balotaje. Y en ese contexto dijo que votará al economista libertario porque “somos el cambio o no somos nada”.

“Llegamos a este momento del balotaje, donde uno ya no elige, sino que vota en contra del que no quiere que sea el Presidente”, expresó el ex presidente al hablar en un foro convocado por la consultora Abeceb, donde compartió escenario con el exmandatario del Gobierno español Mariano Rajoy.

El líder del PRO responsabilizó al Gobierno por la escalada inflacionaria, ya que expresó que “agarran la maquinita y le echan la culpa a los supermercadistas”. Al apuntar contra el populismo, manifestó que esos gobiernos le dicen a la población: “Te regalo esto ya con las reservas del Banco Central y cuando te enteres de que estás endeudado y quebrado, ya no estoy más acá”.

Y continuó: “La manera de resistir es que los líderes digan la palabra mágica, que es ´no´. No se puede gastar más de lo que se tiene. Los locos tenemos que tener los cojones de decir que no”

Macri afirmó que Milei propone “un cambio de raíz en la Argentina”, aunque afirmó que tiene con el libertario “ciertas diferencias, que en el Congreso se pueden equilibrar”. Al candidato de LLA lo caracterizó como “lo bueno, lo distinto, no gobernó, no robó, no mintió”.

“Del otro lado -afirmó sobre el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa- tenemos una persona que tiene una larga trayectoria: fue menemista, duhaldista, kirchnerista”. Sobre su paso por la intendencia de Tigre, afirmó que “por algo los pago chicos te conocen y ya nadie los vota a los Massa en Tigre”.

APUNTÓ CONTRA EL MINISTRO

Macri sostuvo que “en 2013 me vino a ver”, en alusión a Massa, “para decirme que iba a terminar con el kirchnerismo” y “luego se terminó aliando para volver al poder, luego de que había prometido que nunca más iba a estar con ellos”.

Sobre el ministro de Economía, Macri agregó que “en una semana y media tiene más inflación que el 90 por ciento de los países del mundo tiene en un año”. “Fabricó nuevos pobres, bajó el salario real desde 2019 a la mitad y el nivel de descontrol de la economía llevó a que hayamos colapsado en el abastecimiento de combustible”, expresó Macri sobre el candidato presidencial del oficialismo.

Por último, el ex presidente pidió no escuchar “la campaña del miedo” al decir que “ellos siempre vuelven con la campaña del miedo, la narrativa de que te van a sacar los derechos, pero lo que todos soñamos es con terminar con los privilegios de unos pocos”.

“Miedo tenemos que tener de seguir así”, sostuvo Macri, y consideró que “el cambio es aquí y ahora, y como decía Patricia (Bullrich), tiene que ser para siempre”.

Los halcones del PRO se metieron de lleno en la campaña de Milei y no sólo Macri y Patricia Bullrich aparecen como voceros. También armaron un equipo para aportar fiscales para el candidato libertario.

La irrupción de Macri, que desfiló por canales de televisión en las últimas horas, generó cierto malestar en sectores libertarios porque de algún modo terminó opacando al propio Milei. De hecho, ayer circularon versiones en el sentido de que emisarios de La Libertad Avanza habrían pedido al ex presidente que baje un poco el perfil. Algunos sectores del armado de Milei se mostraban preocupados porque una omnipresencia de Macri podría espantar algún sector de votantes, en particular aquellos que en las generales votaron a Juan Schiaretti, a la izquierda, e inclusive a Bullrich y ahora, si bien no quieren votar a Massa, dudan de Milei y podrían volcarse por el voto en blanco.

Milei, en tanto, comenzó a enarbolar un discurso más cercano “al metro cuadrado de la gente”, a las necesidades cotidianas, en lugar de sobrevolar temas más lejanos a lo cotidiano como la dolarización o la pulverización del Banco Central.

Ayer, a través de sus redes sociales, el candidato presidencial libertario le apuntó a Massa. “Nadie cree en tu palabra. Hace dos días dijiste que la nafta no subía y hoy subió diez por ciento. En vez de mentirle a la gente con campaña sucia para cuidar tus privilegios hacete cargo del desastre económico que hicieron ustedes en estos cuatro años”, sostuvo. Y añadió: “Llevan veinte años mintiéndole a la gente. No te creemos más”.