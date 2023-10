Para Milei es un "hecho histórico" que su partido haya llegado a balotaje para elegir Presidente

Pasadas las 23 horas, el candidato a presidente de La Libertad Avanza se subió al escenario en su búnker de un hotel céntrico de la Ciudad de Buenos Aires. En sus palabras confrontó de manera directa contra el kirchnerismo y envió guiños hacia Juntos por el Cambio. “El kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina. Insaurralde no es la excepción, es la regla”, dijo el candidato libertario.

“No perdamos de vista este evento histórico”, dijo en su introducción el líder del liberalismo. A ello agregó: “Haber hecho la mejor elección de la historia del liberalismo en Argentina nos llena de orgullo. De la nada pasamos a tener cerca de 40 diputados y 8 senadores. Es impresionante lo que hemos construido”.

Luego saludó a Jorge Macri “que hizo una gran elección en la Ciudad de Buenos Aires y tiene por delante un balotaje frente al kirchernismo, igual que nosotros”.

“Quedamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años, que nos va a plantear si queremos continuar con las ideas que el kirchnerismo defiende, o si abrazamos las ideas de la libertad que hicieron grande a la Argentina”.

“Nunca hubo una elección más clara. Si trabajamos juntos podemos terminar con el modelo de la casta política. Esta elección no se trata de mí. Los argentinos de bien tenemos que elegir si queremos kirchnerismo o libertad. Ellos van a mentir, van a ensuciar, a decir que venimos a quitar derechos, no se equivoquen, venimos a terminar con privilegios así no puedan seguir robando”, agregó Milei en un breve discurso que cerró pidiendo “ir en noviembre por la gloria”.