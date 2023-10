Massa adelantó que hará un anuncio para consolidar las reservas y evitar un "ataque especulativo"

El funcionario mencionó en una entrevista con Baby Etchecopar en A24 que este martes, en medio de una corrida del dólar blue que superó los 1.000 pesos, estuvo trabajando en varias cuestiones, entre ellas en una decisión que se conocerá el miércoles.

La misma buscaría "consolidar las reservas para sacar cualquier ataque especulativo"."Para evitar que cualquier ataque especulativo genere la idea de que la Argentina es un papel al viento", precisió.

"La semana que viene va a terminar de consolidar el cierre de año para que el próximo presidente no tenga problemas, sea yo o sea otro", remarcó al tiempo que mostró "preocupación" sobre "la irresponsabilidad de algunos" y la aparición del "curro de otros", en relación a la disparada de la divisa norteamericana.

"Es muy importante que nosotros tomemos medidas para tratar de garantizar que haya respaldo hasta que termine el Gobierno. Mañana lo vamos a hacer. Se va a conocer una medida muy importante que no la quiero anunciar porque involucra a otro país", expresó y agregó: "Tengo claro quiénes están haciéndose los vivos, cagando a la gente. Tengo nombres que los voy a dar en la Justicia. Me voy a ocupar de que vayan en cana, aunque me cueste la elección 90 por ciento".



Massa pide un Acuerdo nacional



Massa, en el marco de su propuesta, reiteró la importancia de realizar un acuerdo nacional que contará con "10 políticas de estado".

En ese sentido, fue consultado acerca de si ello implica indultar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y lo negó rotundamente. "Ni siquiera creo que (Kirchner) lo acepte. Tiene que defender su posición ante la Justicia. Tiene su visión respecto a cómo se han dado los procesos. Me parece que eso es una chicana para deslegitimar una buena idea (como el acuerdo nacional)", opinó.

"Parte de la reconstrucción de la credibilidad institucional de la Argentina requiere que los jueces rindan cuenta también, que todos seamos iguales ante la ley, que ninguno tenga coronita", agregó y dijo que el desafío de su propuesta es conseguir "la ejemplaridad en la conducta, en las sanciones, en los tres poderes".

Ante una eventual Presidencia, afirmó: "Soy parte de una coalición, soy del Frente Renovador. Yo no tengo jefes, si soy Presidente voy a ser yo y los que me votaron".



"Hay que salir del basurero y entrar en lo virtuoso. El 10 de diciembre, por más que hoy me ataque y tenga una posición distinta, yo la voy a convocar igual. Si son buenos y sirven para construir una nueva página en la historia política argentina, bienvenido", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.

"Acá tiene que haber sistema institucional político. Demócratas y republicanos, en Estados Unidos durante el año, en 100 cosas votan de acuerdo, acá cada cosa se transforma en un River-Boca. Es imposible construir un país así", aseveró.