Con cruces más duros entre Bullrich, Massa y Milei, la economía dominó el debate presidencial

Con estrategias diferenciadas y buscando mejorar su desempeño del domingo pasado, las y los cinco candidatos presidenciales debatieron por segunda vez en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a dos semanas para las elecciones que se realizarán el 22 de octubre.

Así, Sergio Massa (Unión por la Patria, UP), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio, JxC), Javier Milei (La Libertad Avanza, LLA), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País, HNP) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad, FIT-U) tuvieron su último cruce. En esta oportunidad, expusieron sus propuestas sobre los siguientes ejes temáticos: seguridad, trabajo y producción y, por último, desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente.

Seguridad

Bullrich propuso bajar a 14 años la edad de imputabilidad. Además, rechazó la libre portación de armas como abogó Javier Milei: “Eso termina con las armas en las manos de los delincuentes”.

En las réplicas, Milei la acusó de mentir y distorsionar sus propuestas. Massa, por su parte, aseguró que hubo mayor liberación de presos durante la gestión de Bullrich en Seguridad que durante este Gobierno, y que además fue ella quien eliminó los inhibidores de señal en las cárceles de Santa Fe.

El cordobés Schiaretti sostuvo que las FF.AA. deben controlar las fronteras y que se disponga una ley de derribo para combatir a las avionetas narco que intenten entrar al país.

El candidato de UP expresó que su proyecto de Seguridad contempla la creación de un gran organismo “con los mejores” de todas las fuerzas, para crear un “FBI argentino”.

Además, reclamó que la Justicia debe actuar con mayor celeridad en las condenas.

Ante las críticas de Bullrich por el caso Insaurralde, Massa replicó: “Yo pedí la renuncia de Insaurralde, vos no pediste la de Milman”.

El candidato liberal anunció una reforma integral de todas las leyes vinculadas a la seguridad y las condenas. Reiteró que no propone la libre portación de armas, pese a que Bullrich machacó sobre lo que dice su plataforma electoral.

Trabajo y producción

Massa anunció que prevé enviar una ley que iguale los salarios de hombres y mujeres. Además, el candidato de UP dijo: “Planteamos paritaria libre y reducción de impuestos. Ya impulsamos la devolución del IVA. Terminamos con la mentira del Impuesto a las Ganancias y ya 2 millones de argentinos no lo pagan. Es clave hablar de los discapacitados por el mundo de trabajo, se termina el límite de que el que tiene pensión no puede trabajar. También el rol de las mujeres que son discriminadas en el salario. Vamos a impulsar medidas para que las empresas paguen lo mismo a hombres y mujeres”.

“En las Pymes ya empezamos a eliminar las cargas sociales al nuevo empleo. Vamos por un sistema de simplificación tributaria”, detalló y explicó: “Quiero ser claro en energía y minería y agro, que ya le bajamos las retenciones. En maní y leche vamos a seguir impulsándolo”.

Por su lado, el líder de LLA ratificó su modelo de reforma laboral y aseguró que con un mercado laboral más flexible se crearán mayores puestos de trabajo y se pagarán mejores salarios.

Viviendas y ambiente

El ministro de Economía sostuvo que, de alcanzar la presidencia, presentará una reforma del Código Penal, en la cual quien contamine un río, tale un bosque o destruya un humedal tenga una condena de entre tres a ocho años de prisión.

“Por las corrientes marinas, la energía solar, eólica, y el gas, la Argentina puede ser uno de los grandes jugadores mundiales del hidrógeno. También hay un tema con el cuidado del ambiente. Todos debemos ser protagonistas de un programa ambiental del cuidado de todos”, dijo.

En ese sentido, Bullrich le respondió al ministro de Economía: “Te lo voy a recordar de nuevo. Hay dos millones de pobres más desde que llegaste. Hoy nadie puede comprar una casa, pagar un alquiler. Los únicos que compran casas son los kirchneristas, tus amigos. Nosotros vamos a trabajar para que el que roba tenga una condena y para que el desarrollo humano no dependa más de los corruptos”, sentenció Bullrich tras la exposición de Massa sobre desarrollo, vivienda y ambiente.

En tanto, el gobernador cordobés expuso: “El desarrollo humano no es otra cosa que la movilidad social ascendente. El derecho a la salud, educación, trabajo digno y vivienda propia. Todo lo contrario a la obsenidad que es el caso de Insaurralde o de Chocolate. Como también contrario al 40% de pobres que trae el kirchnerismo y Massa”, dijo el gobernador de Córdoba.

Y siguió: “En la vivienda es obvio que hacen falta créditos hipotecarios como en todo el mundo. Nunca la cuota puede ser superior al 25% del ingreso de la familia”.

Por su parte, Bregman exigió medidas urgentes para los que alquilan viviendas.