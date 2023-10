Kicillof dijo que no sabía del viaje de Insaurralde: “Me enteré por las redes”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió por primera vez al escándalo que protagonizó su ex jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, con el viaje que realizó a Marbella junto con la modelo Sofía Clérici en medio de la campaña electoral y en un contexto de profunda crisis económica.

Para desligarse de la figura del intendente (en uso de licencia) de Lomas de Zamora, Kicillof dijo que “no estaba al tanto” del viaje y que incluso se enteró “por las redes” sociales, tras la viralización de las imágenes que subió la propia Clérici en las que se la ve junto con Insaurralde en un lujoso yate por el Mar Mediterráneo.

Luego de la renuncia de Insaurralde, el gobernador habló este lunes con el noticiero de Telefe: “No estaba al tanto, me enteré -como todos- por las redes. Inmediatamente, me puse en contacto y a averiguar porque estamos en una época de elecciones y de fake news, y corroboré que este fin de semana estaba acá, en Argentina, pero que eso había ocurrido”, precisó Kicillof sobre cómo actuó tras conocer el caso. “Después de unas charlas se resolvió, presentó la renuncia y yo se la acepté inmediatamente”, agregó.

Para el referente de Unión por la Patria “fue muy rotundo como respuesta” la salida de Insaurralde de la Jefatura de Gabinete provincial y remarcó que “las explicaciones” las tiene que hacer su exfuncionario: “Hoy no forma parte de mi Gobierno”. “Alguien me preguntó ‘cómo no sabía’ y… Macri espiaba a sus funcionarios”, chicaneó.