Macri aseguró que "no existe la posibilidad de balotaje entre Massa y Milei" y apunto contra CFK y Alberto

El expresidente Mauricio Macri desestimó la posibilidad de un balotaje entre el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el libertario Javier Milei y aseguró que Juntos por el Cambio ganará la elecciones. Según sostuvo, "no existe la posibilidad de que suceda" una segunda vuelta entre el oficialismo y los libertarios.

"No hay lógica que Massa saque la misma cantidad de votos que en la PASO. Debería sacar menos porque cruje la economía familiar de todo el mundo", remarcó en una entrevista al canal de televisión Todo Noticias, y agregó: "Esta inflación no lo veíamos desde hace décadas. Que explique el genio de Massa cómo lo hizo".

El exmandatario que no escatimó en críticas, reveló además un supuesto diálogo en el que le presagió al titular del Palacio de Hacienda, en 2016, que sería presidente por el peronismo, en el marco del viaje compartido al Foro de Davos tras la ruptura del tigrense con el kirchnerismo.

"Cuando lo llevé a Davos, en 2016, y le dije que iba a ser presidente por el peronismo, pero que para eso debería ser creíble. Me preguntó cómo hacía eso, y le dije que cumpliendo con su palabra aún cuando no le convenga", confesó.

A menos de un mes de las elecciones generales del 22 de octubre, Macri consideró que el país se acerca a una hiperinflación debido a las medidas económicas adoptadas en los últimos días, por lo que calificó a Massa como "un irresponsable, un cínico" y "un perverso" que "en cada esquina va sumando una mentira".

"Lo peor vino con este Gobierno, batió todos los récords de la historia de endeudamiento. Massa está endeudando la Argentina para controlar el contado con líqui. Con esa capacidad de engañar, le sacó más plata al FMI", se despachó al tiempo que aseguró que Patricia Bullrich será la encargada de ordenar las cuentas del país.

Asimismo, opinó que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue "el peor gobierno de la historia" al acusarlos de destruir la política exterior, aislar al país y "pelear con Uruguay, Paraguay y Chile; somos el hazmerreír del mundo”, continuó.

"Y todavía falta el cepo, porque todos sabemos que no hay dólares en el Banco Central, y cuando esto se unifique en algún lugar, con la confianza que va a despertar Patricia Bullrich con su gobierno, será un poco debajo del paralelo de hoy, pero será en el doble de lo que está hoy", completó.

En la misma línea, enfatizó en las críticas hacia el ministro: “De acá a que entreguen el gobierno no sé cómo van a hacer. Massa regala todos los días algo que no tiene, va a seguir imprimiendo billetes que es la causante de la inflación”.

En otro pasaje de la entrevista, Macri planteó que si Juntos por el Cambio y los libertarios pasan a segunda vuelta “va a haber un respiro” y anticipó: “Posiblemente vamos a gobernar nosotros, hay un respaldo del mundo a muchos de los dirigentes que estamos en Juntos por el Cambio”.

Por último volvió a destacar que Javier Milei comparte “los puntos de contacto con ideas como la libertad, la cual vengo predicando desde hace 20 años”, pero que cuestionó su “intolerancia a la crítica”, algo que contó le aconsejó por teléfono. “Milei me escucha, se ríe, pero se ve que mucha bola no me da”, concluyó.