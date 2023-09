El Gobierno manifestó "optimismo" por el futuro de las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil

Al encabezar en el Palacio San Martín el lanzamiento del sello postal que conmemora los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos Estados, el canciller valoró las potencialidades del Mercosur al que definió como un espacio que exhibe “la política de integración más importante” en términos regionales hacia el futuro, y que -dijo- está “lejos de la obsolescencia que algunos mencionan”.



"No necesitamos de terceros cuando nos ponemos de acuerdo; podemos pensar con optimismo el tiempo que viene en la relación bilateral por cómo supimos resolver problemas y superar la desconfianza incluso en término de desarrollo nuclear”, declaró y puso como ejemplo la creación de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), que es un “sello mundial” y “un logro conjunto”.



Sostuvo que la creación de esa agencia es un tema que se destaca en el mundo, y a la que “se hace referencia en cualquier foro global o regional sobre desarme o no proliferación de armas nucleares. Es un verdadero testimonio de que no necesitamos terceros cuando nos ponemos de acuerdo entre Argentina y Brasil”.



Durante el acto, al que asistieron el embajador del Brasil en la Argentina, Julio Glinternick Bitelli; la presidenta del Correo Argentino, Vanesa Piesciorovski, y la subsecretaria de Asuntos Nacionales de la Cancillería, Marina Cardelli, Cafiero señaló: "Tenemos un largo camino recorrido y también desafíos comunes y estamos edificando sobre estos 200 años los próximos 200".



“Hoy el mundo tensiona los polos y parece pedir alineamiento con un lado u otro, y entonces que Argentina y Brasil tengan una mirada y trabajen para consolidarla fortalece nuestra posición para no caer en ese determinismo”, dijo el canciller, y sobre esa base ponderó que “nuestro vínculo no se rompe y aunque con afinidad política podemos avanzar más, los lazos se mantienen más allá de los gobiernos”.



Tras definir al Mercosur como “la política de integración más importante en términos regionales que vemos hacia el futuro”, precisó que los números del bloque “marcan más de 750 mil millones de dólares de intercambio comercial”, lo cual “deja ver que se está lejos la obsolescencia que algunos mencionan y el bloque sigue siendo la herramienta más importante de integración de Sudamérica y de la región”.



El embajador brasileño consideró que “se trata de una relación que desde la vuelta de la democracia se viene consolidando cada vez más, que está en el centro de nuestra agenda internacional y no debe salir de ahí nunca más”, y evaluó que “es una relación que se fortalece cuanto más nos conocemos”.



La titular del Correo contó que se decidió por un sello que mostrara la imagen de las Cataratas del Iguazú, con el salto Unión "que es la unión de los dos pueblos", donde ambos países cuentan con un sector de las Cataratas, de parques nacionales, donde se protege por igual la fauna y la flora.



El sello está decorado con detalles en tinta metalizada dorada, en la leyenda de aniversario y la síntesis de las banderas de ambas naciones. Esta emisión tiene una tirada de 20 mil ejemplares y ya se encuentra disponible en todas las sucursales filatélicas y en la E-tienda, ingresando en www.correoargentino.com.ar.