Petri: "Nos entusiasman las provincias ganadas de cara a las generales"

El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Luis Petri, destacó que la alianza opositora está "entusiasmada por la provincias ganadas" de cara a las elecciones generales y exigió que La Libertad Avanza trabaje "con seriedad".

En diálogo con El Día Menos Pensado, el programa que conduce Karin Cohen en Splendid-AM 990, Petri subrayó que el hecho de que Juntos por el Cambio haya ratificado el dominio o ganado distritos (San Juan, San Luis, Chubut, Santa Cruz, Chaco y Santa Fe) los envalentona: "Nos entusiasman las provincias ganadas de cara a las elecciones".

Al referirse a su par de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, el mendocino afirmó: "Yo no juzgo las formas, me crucé con ella porque pareciera que todos los problemas se resuelven por Twitter. Yo he trabajado mucho en materia de seguridad, tengo infinidad de proyectos. Hay que trabajar con seriedad".

“Se necesita decisión política. Se demostró que ocho de cada diez homicidios que suceden en Rosario se planean desde las cárceles, pero la ley de inhibidores de señal está varada. Además, debe ser obligatorio que los presos trabajen", añadió.

Finalmente, el candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio subrayó que "la Justicia tiene que investigar a fondo lo sucedido con (el puntero del PJ Julio) ´Chocolate´ (Rigau), qué trasfondo tiene"

Finalmente dijo: "Una cosa es que saquen plata una vez, pero ésto era todos los meses. La Argentina debe resolver el problema de fondo, sino siempre discutimos sobre las distorsiones del sistema".