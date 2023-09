Bullrich va a fondo y quiere llamar a una cárcel “Cristina Kirchner”

Dispuesta a profundizar su discurso antikirchnerista, Patricia Bullrich aceleró a fondo. Ayer estrenó un spot de campaña en el que anunció que si es electa presidenta impulsará la construcción de un penal de máxima seguridad “para narcotraficantes, corruptos y asesinos”. El dato bien polémico es que propone que esa cárcel se llame “Cristina Kirchner”.

La pieza de campaña de la candidata de Juntos por el Cambio va en sintonía con el perfil que busca imprimirle a sus apariciones públicas en las que busca mostrarse como la alternativa “para terminar con el kirchnerismo” frente a la oferta que promueve Milei.

Claro que esa línea discursiva empezó a incluir también al libertario, en función de recuperar los votos que Juntos por el Cambio parece haber cedido luego de las Primarias.

De hecho, Bullrich incrementó sus ataques al economista, consciente de la necesidad de meterse en la segunda vuelta y ante la realidad de muchos sondeos que la ubican en tercer lugar de las preferencias.

“Es un caos no saber qué propone un candidato que dice tener un plan para dolarizar la Argentina; es evidente y claro que la Argentina no sale con fórmulas mágicas, no podemos pensar que una crisis de la profundidad de la Argentina se soluciona sin hacer las cosas que hay que hacer en cada una de las áreas”, afirmó Bullrich al hablar sobre Milei en alguno de los encuentros que tuvo en los últimos días, que incluyeron una almuerzo con empresarios del llamado “círculo rojo” en el Hotel Sheraton del barrio de Retiro.

Otro de los ejes discursivos del bullrichismo en los últimos días, y que seguirá en las próximas semanas, será la denuncia de la existencia de una suerte de pacto entre libertarios y peronistas.

Así explican desde JxC el voto conjunto que se registró en la Cámara de Diputados a la hora de tratar las modificaciones en el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

En ese sentido, Bullrich se propuso dar una batalla mediática para derribar las dos ideas que trajeron a Milei hasta acá: su promesa de dolarizar la economía y la idea de terminar con ‘la casta’.

Sobre el tema dolarización, Bullrich repitió en todos sus reportajes que lo que se planteó desde los libertarios como algo a aplicar de inmediato, en la letra chica implicará un proceso de varios años.

Incluso su candidato a Vicepresidente, Luis Petri, le cambió irónicamente el nombre en un reportaje a Javier Milei y lo llamó Javier “Delay”, aludiendo a la palabra en inglés que significa retraso o demora.

Y respecto de la idea de Milei de terminar con la casta, le enrostran al libertario su cercanía con el sindicalista de los gastronómicos, Luis Barrionuevo.

“Con Barrionuevo, la casta la tienen adentro”, afirmó Bullrich en uno las frases más efectistas que dejó en las últimas semanas.

Entre los dirigentes de JxC predomina una mezcla de preocupación y optimismo por la marcha la campaña.

Los más pesimistas creen que Bullrich quedó en un lugar incómodo, ya que Milei logró representar en lo discursivo las banderas del cambio, mientras que Massa recuperó centralidad con sus anuncios para recupe rar el bolsillo ante la inflación.

Los más optimistas, por el contrario, creen que la incorporación de Melconian y la sucesión de triunfos provinciales de la coalición -una serie en la que, suponen, seguirá una victoria de Alfredo Cornejo en Mendoza este fin de semana- brindarán un nuevo impulso a la candidata.