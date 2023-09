Bullrich recibió el respaldo de expresidentes de la región, con Macri y Piñera como anfitriones

Un grupo de expresidentes latinoamericanos considerados como la derecha liberal y democrática de la región, entre ellos Mauricio Macri y Sebastián Piñera, se reunieron ayer en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde le dieron un fuerte respaldo a la candidatura de Patricia Bullrich.

Bullrich, al frente de la plataforma de Juntos por el Cambio, fue la oradora central de este encuentro que organizó la Fundación Libertad. La exministra criticó duramente al kirchnerismo como “un populismo” que desde hace 20 años “desarma cada una de las instituciones”. No dio nombres. Pero llamó a "defender" la República "con la espada de la democracia e "impedir que siga presa" de lo que llamó un "núcleo de mafiosos".

En ese sentido, dedicó en su mensaje una alusión a Unión por la Patria (UxP) al plantear que en las próximas elecciones presidenciales de octubre se dará "la batalla final contra un kirchnerismo" al que calificó de "debilitado".

Por el otro lado, la candidata se refirió a La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, aunque sin nombrarlo explícitamente, al señalar que existe "un grupo nuevo que tiene derecho", pero que no tiene "la espalda, el temperamento y la decisión" para gobernar.

"No nos vamos a correr para que un grupo nuevo, que tiene derechos pero no va a tener la espalda, el coraje y el temperamento, la fuerza y la decisión de decir ‘basta, no van a impedir gobernar’, intente llegar al gobierno", dijo la exministra, quien, siguiendo esa lógica vaticinó que si gana el libertario "este poder vuelve rápido", en alusión al peronismo.

Afectada por una disfonía, Bullrich hizo un largo listado de lo que tildó como embates del kirchnerismo como oposición a Cambiemos. En ese sentido denunció que tuvieron un "intento incesante de llevarnos a la ingobernabilidad”. Luego, resaltó que la "dignidad" y la "libertad" estaban en el centro de su trabajo, de su propuesta y destacó lo mismo de la presidencia de Macri.

“La democracia requiere debatir y acordar”, había dicho antes el líder del PRO al inaugurar este foro que organizaron, por un lado, Gerardo Bongiovanni, de la Fundación Libertad, y por el otro, el secretario de Relaciones Internacionales de la Legislatura, Pablo Garzonio.

Si algo llamó la atención de este encuentro es la ausencia del nuevo referente de la derecha argentina y latinoamericana: Javier Milei. No fue invitado, pero según los organizadores, estuvieron explorando la posibilidad de hacerlo y hubo señales del otro lado de que tampoco iba a asistir.