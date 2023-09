La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, criticó a su rival de La Libertad Avanza, Javier Milei, por su acercamiento a líderes sindicales.

La referente del PRO aseguró que las elecciones generales del 22 de octubre son la "batalla final contra la ideología kirchnerista".

"La Argentina necesita un cambio de gobierno, de régimen, de filosofía de gobierno, un cambio verdadero, que se anime, que tenga espalda, coraje y liderazgo. Éso es lo que representa Juntos por el Cambio. Es importante terminar con el kirchnerismo de una vez, porque ha destruido el país", señaló la ex ministra de Seguridad.

En declaraciones radiales, la postulante opositora definió al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, como "el kirchnerismo al palo" y lo acusar de estar "rifando total y absolutamente el futuro" del país.

Al ser consultada sobre la figura del libertario, Bullrich buscó diferenciarse y pidió que Milei "siga subido a una motosierra", ante lo cual insistió en que Juntos por el Cambio apunta a "reparar, construirle a los argentinos un camino de salida. Hay que sacar obstáculos, muchísimos: las mafias sindicales, políticas, empresariales".

En ese sentido, se refirió al acercamiento que tuvo el candidato de La Libertad Avanza con el mundo sindical, ya que en las últimas semanas mantuvo reuniones con referentes como Gerardo Martínez y Luis Barrionuevo.

"Difícil que algo nuevo se construya con los Barrionuevo de la vida", lanzó.

Y también puso el foco en la salud mental del libertario: "Me preocupa la inestabilidad de las personas, porque conmigo tenía una relación y un diálogo más o menos civilizado y de un día para el otro comenzó con insultos y diatriba. Que esa violencia verbal, brutal la tenga alguien grande, como Milei, es peligroso".

Además, rechazó la posibilidad de que el ex presidente Mauricio Macri forme parte de una eventual gestión de La Libertad Avanza: "Que Milei no se cuelgue de una fuerza política que no le pertenece. Juntos por el Cambio está unido".

Ante ello, habló sobre los papeles que jugarían Macri y el saliente jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en caso de que ella llegue a la Casa Rosada: "No importa el rol que van a tener en el futuro, porque ya lo hemos hablado y todo Juntos por el Cambio va a tirar del carro: cada uno desde el lugar que le corresponda en su momento. No es momento de discutir cargos, sino de entender que estamos dando una batalla final".

La aspirante presidencial de Juntos por el Cambio también rechazó los dichos del consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, quien días atrás afirmó que Bullrich quedará tercera en las generales: "Desde las elecciones de 2019 que no tenemos mucha credibilidad de lo que dice Durán Barba. No elegimos trabajar con él por algo. Desde ese momento no le tengo ninguna confianza".

A la vez, destacó su mega gira por el país y señaló que lleva adelante una campaña con "menos PowerPoint, menos focus y con más coraje y contacto muy directo" con la gente.

Finalmente, Patricia Bullrich se refirió a la posible visita del papa Francisco a la Argentina en 2024: "Merecemos que el Papa venga a su tierra, a su casa de Flores, a su parroquia, recorra el país como lo hacía cuando era cura. Independientemente de lo que cada uno pueda pensar de él, (la concreción de una visita papal) es una deuda con la Historia, que no la podemos dejar pasar".