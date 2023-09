El Gobierno buscará que los jueces empiecen a pagar el Impuesto a las Ganancias

El oficialismo dio inicio ayer al tratamiento en comisión del proyecto para reformar el Impuesto a las Ganancias en la Cámara de Diputados, que espera aprobar el martes. Funcionarios como la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, el titular de la Afip, Carlos Castagneto, y la Subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, fueron los encargados de exponer en defensa de la iniciativa impulsada por Sergio Massa. También participó el secretario general de la CGT, Héctor Daer.

El proyecto eleva el mínimo no imponible al equivalente a 15 salarios mínimos, actualmente unos $1.770.000. No obstante, la propuesta no es universal, excluye a ciertos cargos de alta responsabilidad en empresas, como directores de sociedades anónimas, CEOs, gerentes y subgerentes. También se excluyen las pensiones de privilegio. Todos quedarán incluidos en un “esquema cedular” llamado Mayores Ingresos.

“Están excluidos de este tratamiento, en el Poder Ejecutivo, desde Secretarios en adelante, también los Legisladores, los miembros del Poder Judicial, y los Directores de SA y socios gerentes de SRL”, detalló Claudia Balestrini.

Según cálculos del Ministerio de Economía, la medida tendrá un impacto positivo en la actividad económica ya que cerca de $1 billón se “volcarán al consumo interno”. En esa misma línea, el titular de la CGT prometió que los nuevos ingresos “no van a andar circulando por la timba financiera ni por las cuevas (casas de cambio)”. Además, recordó que en su origen el tributo apuntaba a que directores, CEO y gerentes “no puedan eludir el pago de las ganancias”. “Pero fue un tributo que con el paso del tiempo terminó siendo regresivo”, concluyó.

Desde el oficialismo desestimaron las quejas de los gobernadores -que señalaron que las arcas provinciales se verán afectadas porque el 61% del impuesto es coparticipable-, bajo el argumento de que los trabajadores gastarán más y también aumentará la recaudación por medio de otros tributos como el IVA.

“El Estado hace un esfuerzo importante en pedida de recaudación pero se ve compensada por el impuesto País y otras medidas que serán presentadas en una separata del proyecto de Presupuesto 2024", explicó Carlos Castagneto, titular de la Afip. Según pudo saber Infobae, el proyecto que ingresará mañana en la Cámara Baja incluiría nuevamente una propuesta para que todos los miembros del Poder Judicial dejen de estar exentos, algo que fue rechazado el año pasado. También un impuesto mínimo a las sociedades y la inclusión en Ingresos Brutos de los inmuebles rurales en el exterior.