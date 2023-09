La Justicia Electoral instó al Congreso a que cambie la ley del gasto millonario en boletas para los partidos

La Cámara Nacional Electoral advirtió que el Poder Ejecutivo consumió recursos públicos en la impresión de boletas de manera “desproporcionada e irrazonable”, e instó al Congreso a que modifique la ley electoral para gastar menos dinero en la confección de las papeletas que se usan en las Paso. O, al menos, que se modifique el mecanismo de asignación de fondos públicos para realizarlas.

Así lo afirmó el máximo tribunal electoral en una sentencia donde declara “carente de interés jurídico” pronunciarse sobre un reclamo del partido Unión Popular Federal, distrito Córdoba, que pedía fondos para imprimir boletas para cada una de las listas de los precandidatos que anotó en sus Paso. Poco después del momento en que el partido recurrió a la Justicia, a la Dirección Nacional Electoral dispuso otorgar “aportes a cada lista oficializada”, por lo que quedó abstracto el planteo del partido del distrito cordobés.

No obstante, la Cámara Nacional Electoral en su sentencia aprovechó para remarcar una idea que viene esgrimiendo en numerosos fallos contra el sistema vigente, que contribuyó a formar una “industria” de los partidos políticos, en particular los pequeños sellos con pocos votantes que, en cada Paso, presentan numerosas listas internas y reclaman un monto millonario del Estado para imprimir boletas equivalentes a un padrón electoral para cada precandidato. Con el agravante que luego ese dinero no siempre se destina a la impresión de boletas, sino que termina en los bolsillos de los dirigentes partidarios.

Ahora, la Cámara Nacional Electoral comunicó su fallo al Congreso, “a fin de que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, disponga lo conducente para revisar y armonizar la regulación vigente en la materia, a la mayor brevedad”.