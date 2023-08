Hidrovía con peaje

El canciller, Santiago Cafiero, rechazó las "descalificaciones" del Gobierno paraguayo contra el candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa, y subrayó que el sistema de la Hidrovía "se va a mantener con peaje". El funcionario nacional destacó que el cobro de tarifa es para solventar los gastos que demandan las obras de dragado y mantenimiento del río Paraná y comparó: "Si un camión argentino va por una autopista paraguaya, ¿paga o peaje o no? Esto es exactamente lo mismo".

De todos modos, trató de minimizar la polémica y remarcó que "un peaje no va a definir la relación entre la Argentina y Paraguay. Si hubo un malentendido, lo que hay que hacer es solucionarlo y punto, pero no hacer declaraciones que no van a contribuir en nada para superar esto", aseguró Cafiero. E insistió: "Vamos a llegar a un entendimiento, sin ningún problema".