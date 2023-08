Massa gana centralidad tras el acuerdo con el FMI, Milei crece y Bullrich se desmorona

Se quitó una carga de encima Sergio Massa en los últimos días, al lograr que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe una nueva revisión de su acuerdo con la Argentina y otorgue luz verde a un desembolso de 7.500 millones de dólares para el país. Las recientes negociaciones con el FMI consumieron una generosa dosis de las energías de Massa en su rol de ministro de Economía y ahora, de regreso desde Washington con el consentimiento de ese organismo bajo el brazo, se espera que el funcionario vuelva a activarse en modo "prioridad campaña electoral" y recobre centralidad como candidato presidencial.

Si bien el Fondo continúa reclamando a la Argentina más ajuste, Massa garantizó financiamiento al menos hasta fines de año, lo que brinda oxígeno al Gobierno y, a la vez, permite al oficialismo encarar las semanas previas a los comicios generales del próximo 22 de octubre enfocado de lleno en su objetivo de mejorar su rendimiento de las PASO y alcanzar el balotaje.

Una fuente de Unión por la Patria (UxP) sostuvo que “nuestro objetivo tiene que ser recuperar la expectativa, porque el año que viene va a ser un buen año". Con relación a la performance de UxP en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto último, y a la victoria del libertario Javier Milei, evaluó que "la sociedad pegó un grito", porque "el sistema no le da respuestas" y además, "es cierto que la plata no alcanza".

"Eso lo sabemos. Tenemos que empezar a hacer los deberes, hablarle a la gente y ofrecer gestos concretos que impacten en el bolsillo, con anuncios, con bonos, con medidas de gestión concretas", acotó. "Hay que trabajar para entrar en el balotaje, estamos cerca. Nuestra estrategia tiene que ser la del repiqueteo, con una exposición grande y concreta por día, y explicando el contexto, con contenidos, no con balas de plata", planteó. "Hoy no se discute que habrá segunda vuelta" en noviembre próximo, añadió la fuente consultada. A esa instancia pretende llegar Massa, para enfrentar probablemente a Milei.

En este sentido, mientras el jefe del Palacio de Hacienda intenta recobrar centralidad en la campaña proselitista tras haber tildado el casillero del acuerdo pendiente con el Fondo, en busca de construir una nueva mayoría peronista de cara a octubre, el líder de La Libertad Avanza (LLA) crece en encuestas sobre intención de voto y Juntos por el Cambio (JxC) se desmorona y retrocede en los sondeos, sin que Massa luzca robustecido incluso.

En los próximos días, se espera que el candidato presidencial de UxP insista con mensajes que procuren "permear en la gente" y continúe polarizando con Milei, a quien, según la fuente consultada, "se lo tiene que enfrentar con contenidos". Asimismo, en el oficialismo ven como un error estratégico por parte de Patricia Bullrich, aspirante de JxC a la Jefatura de Estado, haber deslizado que existe un "acuerdo político" entre Massa y el diputado libertario, ya que de esa manera "sube a ambos al ring" con vistas a las elecciones generales: "Y ella se queda abajo".

Aluvión de encuestas con Patricia tercera

"Bullrich está en problemas. Ellos no se esperaban el resultado de las PASO y tienen mucho ruido adentro. No saben cómo pararse ni qué hacer con (el ex presidente Mauricio) Macri. Aparte tienen problemas de narrativa, porque para tratar de pescar entre los duros está Milei y para ir a buscar al votante moderado está Massa. ¿Entonces Bullrich en qué lugar se para?", dijo un informante.

A propósito, en JxC admiten en charlas de café que después de las PASO, y del rendimiento por debajo de las expectativas de la coalición opositora, se abrió un escenario "sumamente incómodo" para ellos con vistas a octubre, más allá de que el larretismo se comprometió a trabajar y colaborar para que la ex ministra de Seguridad gane los comicios, ahora que quedó atrás la interna encarnizada que se libró dentro de ese espacio, con triunfo de Bullrich.

"Veo con mucha preocupación el posicionamiento de Patricia y la campaña de Juntos, porque quedó en un lugar sumamente incómodo. Creo que va a haber un aluvión de encuestas con Patricia tercera y eso va a obligar a formatear la campaña", sostuvo una fuente cercana a JxC. En este sentido, un reciente trabajo de Analogías ubicó a la dupla de LLA Milei- Victoria Villarruel al frente con una intención de voto del 32,1 por ciento y al binomio Massa-Agustín Rossi segundo, con 26,8%, por delante de la fórmula Bullrich-Luis Petri, con apenas el 20,9%.

Es decir, Milei luce fortalecido a pocos días después de las PASO y de su ruidoso éxito en las urnas, Massa apenas si retrocede y Bullrich solo absorbe, de momento y según esta consultora, cuatro puntos porcentuales del caudal de votos que recibió Horacio Rodríguez Larreta.

"Está muy abierto el escenario todavía, pero empezó a correr desde atrás Patricia y si no hay un reconocimiento de eso, va a ser muy difícil encarar la nueva etapa de la campaña", planteó la fuente de la coalición opositora. "La verdad, esas son todas incógnitas. Hoy lo veo fortalecido a Milei, lo veo creciendo, al Gobierno estancado, y creo que Juntos producto del desgaste de la interna y de todo el show y el despliegue que hizo Milei -después de las primarias- sufrió una pérdida de los 28 puntos de las PASO", agregó. "Me parece que ese es el diagnóstico con el cual hay que rediseñar la campaña", completó la fuente cercana a JxC.

¿Qué dijeron los focus groups?

Tras auscultar en focus groups después del resultado de las PASO, en JxC entienden que "la sociedad" demanda que Bullrich deje de lado su pirotecnia verbal y comience a enarbolar sus propuestas de gobierno, exponiendo sus planes y mostrando sus equipos. Por ese motivo, la candidata presidencial reunió a sus referentes en economía el viernes pasado, a la espera de poder sumar a ese grupo a Carlos Melconian, que este fin de semana regresaba a la Argentina tras un viaje al exterior.

De todos modos, si Bullrich finalmente logra confirmar el reclutamiento del ex titular del Banco Nación, ¿cuál será su misión en la campaña? ¿Discutir la agenda económica de Milei, con su proyecto de dolarización a la cabeza? Melconian, de cualquier manera, representa una carta fuerte que la ex ministra de Seguridad tiene para jugar sobre el tablero electoral: habrá que ver en definitiva cuándo la estampa sobre el paño verde.

Novedad: tendrán participación ciudadana

Una vez superadas las PASO, la Cámara Nacional Electoral (CNE) se aboca ahora a la preparación de los debates presidenciales obligatorios con vistas a las elecciones generales del 22 de octubre, con la novedad este año de que incluirán la participación de ciudadanos en la formulación de preguntas. "Buscamos que sean más dinámicos, más sorpresivo el sorteo de las preguntas, que tenga mayor agilidad, pero sobre todo en un punto, en preguntarle a los candidatos no solamente qué van a hacer sino cómo lo van a hacer", dijo el presidente de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Alberto Dalla Vía.

La CNE ya estableció que los debates entre los cinco candidatos presidenciales que sortearon las PASO -Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Myriam Bregman- se realizarán los domingos 1 de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse) y el 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Los debates vienen siendo organizados por un consejo asesor "muy pluralista" que está "buscando que el debate sea más dinámico, porque está dirigido a la ciudadanía y no a los políticos", explicó Dalla Vía.

Entre los integrantes de este consejo se encuentran los exjueces León Carlos Arslanian y Ricardo Gil Lavedra; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y los especialistas Belén Amadeo, Atilio Borón, Marcelo Cavarozzi,, Daniel Dessein, Delia Ferreira Rubio, Adriana Guerrero, Alejandro Tullio, Leandro Vergara, Manuel Calderón, Gala Díaz Langou, Héctor Paz y Silvana Vives.

La Ley que estableció los debates obligatorios prevé que deben participar del debate todos los candidatos a presidente que superaron el 1,5% de los votos en las PASO y si un postulante se niega a participar recibe una sanción que consiste en no otorgarle espacios de publicidad para su campaña electoral en televisión y radio. Además, el día del debate, el lugar físico que debía ocupar el candidato que se negó a participar debe quedar vacío para demostrar su ausencia.