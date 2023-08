El oficialismo apuesta a un piso alto y la interna de JxC que podría modificar todo

Las elecciones primarias, que este domingo comenzarán a definir el nuevo mapa del poder en la Argentina, muestran a un oficialismo que intentará alcanzar la meta proyectada por Cristina Kirchner semanas atrás, que le había pronosticado un tercio del electorado, y a Juntos por el Cambio definiendo en una fuerte interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich el perfil que tendrá la coalición en las generales del 22 de octubre, que podría gatillar una futura política de alianzas con otras fuerzas.

Las PASO llegan en medio de una compleja situación económica-social: los principales candidatos tuvieron que finalizar de forma abrupta sus campañas por el crimen de Morena Domínguez, la niña de 11 años asesinada por motochorros a metros de su escuela de Lanús, que fue sucedido por otros dos asesinatos en el Conurbano mostrando la peor cara de la inseguridad. El pasado viernes, asimismo, el clima político se radicalizó por una violenta protesta gremial de ferroviarios en la estación Constitución y por la muerte de un militante de izquierda en medio de una protesta a metros del Obelisco.

Cerraron filas

En JxC cerraron filas en defensa de Larreta que había sido acusado por las organizaciones sociales por su supuesta “responsabilidad política” por el operativo policial en el que murió el militante Facundo Morales, por una hemorragia pulmonar.

Tras una dura disputa interna, la coalición opositora dará hoy una señal de unidad al compartir un mismo búnker en Parque Norte donde esta noche sus principales referentes esperarán los resultados de los comicios. Mauricio Macri, que reconoció sus diferencias con el alcalde porteño por la forma de encarar las reformas pendientes en Argentina, se constituyó a último momento en una suerte de ordenador de los dos presidenciables surgidos del partido que supo fundar en 2005.

Las diferencias, claro está, aún persisten. La fórmula que integran Larreta y el gobernador radical Gerardo Morales apuesta a consensuar con sectores del peronismo y del espectro liberal cambios en materia laboral, previsional y de seguridad como forma de lograr el suficiente respaldo político para que éstas resulten duraderas. Los guiños al espacio conducido por el cordobés Juan Schiaretti se mantuvieron durante estas semanas de campaña.

Bullrich y su candidato a vice Luis Petri, en tanto, plantean encabezar una administración que encare reformas de fondo y de manera rápida respetando la “pureza ideológica” con la que había emergido en su momento Cambiemos. Producto de la competencia por un mismo electorado, pareció alejarse del libertario Javier Milei, quien aspira a constituirse como un actor de peso en las primarias.

Pero será el resultado de la disputa interna en JxC lo que seguramente terminará de rearmar el tablero rumbo a las próximas elecciones generales. No sólo por la orientación que tendrá la propuesta electoral del mayor armado opositor sino por la probabilidad que emerjan futuras alianzas políticas.

Búnkeres distintos

Mientras, Unión por la Patria este domingo no logró unificar en un solo búnker a sus dos fórmulas presidenciales. El “Complejo C”, que cobijó a los representantes de la coalición en los comicios de 2019 y 2021, será el espacio de la denominada “fórmula de unidad” que integran Sergio Massa y Agustín Rossi; el Teatro Verdi, de La Boca, será la base del desafiante Juan Grabois y su candidata a vice, Paula Abal Medina.

Finalmente Axel Kicillof será de la partida en el búnker massista que no contaría con la presencia de Alberto Fernández ni de Cristina Kirchner, que se quedaría en Santa Cruz a la espera de los resultados nacionales, pero también de los de la provincia patagónica, donde la coalición opositora busca ganar la gobernación en la denominada la “cuna del kirchnerismo”.

Tampoco estarán presentes en el complejo ubicado en el barrio porteño de Chacarita la mayor parte de los intendentes del Conurbano, que permanecerán en sus respectivos distritos. Sí se descuenta la asistencia de Wado de Pedro, virtual jefe de campaña, y del “albertista” Santiago Cafiero, que va en el quinto lugar en una lista de candidatos a diputados por la Provincia que fue colonizada por el kirchnerismo.

Justamente la mirada de la Vice estará puesta en la elección en el territorio bonaerense, donde aspira a que Kicillof sea reelecto en octubre, y a conservar un importante número de bancas en la Cámara baja que, en caso de un eventual cisma en el peronismo en 2024, le permita rearmar con fuerza un sello propio como Unidad Ciudadana.

Cuadro complejo

En el oficialismo no desconocen que llegan a los comicios en medio de un complejo cuadro económico y social. Sostienen, no obstante, que el escenario electoral resulta “imprevisible” porque la mayoría de las encuestas no logran percibir el sentir del electorado. El malestar social, reconocen, podría decantar en un aumento en el ausentismo.

La inflación volvió a subir en julio -recién durante la semana entrante el Indec dará a conocer el número final- pero las consultoras dan cuenta que el indicador trepó en forma abrupta durante la primera semana de agosto. El fenómeno no sólo se debe al reverdecer del dólar blue: el Banco Central está acelerando la devaluación para que no se estire aún más la brecha con la cotización oficial, que ya supera el 100%.

Este domingo, con todo, se juegan también comicios distritales de sobrada importancia. En Buenos Aires, con el 37% del padrón electoral, se librará como siempre una elección crucial. Pero la sucesión de Larreta en CABA también tiene significativa importancia para lo que será la futura convivencia en el PRO: Macri jugó fuerte a favor de su primo Jorge que disputará la primaria con el radical Martín Lousteau, un aliado táctico del alcalde porteño, al que incluso le habilitó las urnas electrónicas para dirimir este cargo.

La oposición también buscará seguir pisando fuerte en la región centro durante los comicios a gobernador de Entre Ríos, donde el exministro del Interior, Rogelio Frigerio, irá en la boleta colgado de ambos presidenciables de JxC. Es la apuesta fuerte del armado opositor para derrotar a un oficialismo que irá unido bajo la candidatura del intendente de Paraná, el peronista Adrián Bahl.