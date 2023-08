Rodríguez Larreta: “La gran mayoría de los argentinos quiere un cambio”

Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente de la Nación por Juntos, y Diego Santilli, precandidato a gobernador bonaerense, concedieron una entrevista al programa político Reporte Especial (TeleJunín), en el cierre de la campaña electoral rumbo a las PASO del domingo.

La conmoción por el crimen de Morena en Lanús, la inseguridad, la inflación y el “modelo CABA” que el espacio busca extender al país, fueron algunos de los temas abordados en esta entrevista.

-¿Qué sensaciones deja el crimen de Morena?

-Larreta: La sensación es de impotencia, de bronca, no se puede creer un hecho así, aprovechamos para mandarle un abrazo a toda la familia de Morena. Me imagino lo que puede ser sentir algo así, como padre, yo tengo hijas, es terrible. Esperemos que la justicia vaya con todo el peso de la ley sobre estos delincuentes, que sea terminante, a fondo. Pero también aprovechamos para decir que no tenemos que resignarnos a vivir con miedo, podemos vivir en paz.

Lo decimos porque lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, que no fue siempre como hoy. Después de siete años de trabajo sostenido, de mucha decisión política, hoy tenemos la ciudad más segura de Latinoamérica, según la tasa de crímenes. Esto demuestra que se puede. Si pudimos hacerlo en la Ciudad de Buenos Aires, por qué no en Lanús, por qué no en el conurbano. Vamos a recuperar la paz y la tranquilidad para los argentinos. Además, Diego (Santilli), nuestro futuro gobernador de la Provincia, es uno de los dirigentes que más sabe de seguridad porque lo hizo, él era el responsable de Seguridad en la Ciudad cuando hicimos todas las mejoras que nos han llevado al nivel de crímenes más bajo de la historia.

-Santilli: con el crimen de Morena hemos tocado fondo de una manera espantosa ¿Cuál es la responsabilidad de un gobernador? La educación, la salud, la seguridad y una parte de la infraestructura, porque después hay rutas nacionales. Dieciséis de cada cien chicos terminan el secundario en tiempo y forma y siete de cada diez jóvenes no tienen trabajo.

En Seguridad es lamentable lo que está pasando, acá hay que tener decisión política, como la tuvo Horacio como jefe de Gobierno porteño, cuando decidió enfrentar al delito, al narcotráfico, al motochorro, al ladrón de autos, utilizando todas las herramientas tecnológicas que están al alcance, formar a la policía, capacitarla, respaldarla. Enfrentó a las tres bandas de narcotraficantes que tenía la Ciudad y las tres organizaciones criminales están detenidas. A eso hay que agregarle lo que tenemos que hacer de una vez por todas en el país, sancionar el código penal, que duerme en el Senado, no puede ser que vayan presos seis, siete veces y no terminan presos. Un delincuente que va con un revólver a robar es excarcelable, no va, qué hay que esperar, que mate a alguien.

Ley penal juvenil, un joven de 15 años que mata a alguien y no pasa nada, tiene que haber reparación y educación para esa persona que mató. La política tiene que ponerse los pantalones largos e ir al Congreso a sancionar estas leyes, para devolverles la paz a los bonaerenses.

-Larreta: Proponemos hechos, acciones concretas. Al país, a la provincia no la va a sacar adelante un iluminado solo, un genio, no existe eso, hay que tener liderazgo de equipos. Y para esto hay que construir una mayoría para poder impulsar los cambios. El cambio requiere leyes y las leyes requieren mayorías. Por eso no nos peleamos y vamos a la acción, eso es lo que les proponemos a los argentinos: trabajo.

-El campo es una actividad clave para la generación de divisas, ¿cómo analizan la situación del sector?

-Santilli: La actividad agrícola ganadera sufre 18 tipos de cambio, retenciones, impuestos, 70 pesos de cada cien que genera el campo se los lleva el Estado. Si eso estuviese aplicado a la producción, al desarrollo, a la inversión, cuántos de esos recursos drena cada uno de los municipios. Hay que sacarle el pie de arriba de la cabeza a la producción, por eso necesitamos un presidente con esa visión.

-Larreta: Vamos a llevar las retenciones de los productores regionales a cero, desde el primer día. Y después vamos a ir bajando gradualmente las retenciones del resto de los granos. La retención es un pésimo impuesto, es una catástrofe; ningún país de Latinoamérica lo tiene. El impuesto más caro que paga el campo hoy es la brecha cambiaria. Y hay que terminar con la maraña burocrática, porque una pyme agropecuaria de diez personas tiene que tener tres dedicadas al Estado, la industria del juicio laboral, que también los está matando, un juicio laboral quiebra la pyme y los otros nueve se quedan sin laburo. Vamos a modificar la ley de multas, que es la que genera estos juicios laborales, que tanto miedo les generan a los empresarios, con lo cual después qué hacen, no contratan a nadie; tenemos las ideas concretas.

-Si uno analiza la situación de CABA, observa muchos avances en seguridad, tránsito, espacios públicos, pero también es una ciudad de grandes contrastes, con gente en situación de calle y zonas como Retiro, con inseguridad.

-Larreta: Obviamente, con más de 40% de la población en la pobreza, el tema de la gente en la calle es una realidad social y la Ciudad no es escapa a lo que está pasando en toda la Argentina. Ahora si llegas a la terminal de Retiro en colectivo -no sé si recordás lo que era antes-, hoy la Villa 31 es un barrio de la ciudad, con todas las calles asfaltadas, con tres centros de salud, la escuela más grande de la ciudad la tenés a cien metros de la terminal de Retiro, entrás al barrio y tenés el ministerio de Educación, tenés todos los vecinos del Barrio 31 conectados a la red de agua y cloaca; ese es el cambio. Obviamente, partiendo de lo que era la Villa 31, siempre hay cosas para mejorar. En la 31 estaba una de las bandas narcos más grandes de la ciudad, fuimos con Diego y la sacamos, pusimos una comisaría en el medio del barrio y hoy la tasa de delito en la 31 es igual al resto de la ciudad.

-Santilli: Es verdad, la Argentina tiene un 40, un 42 por ciento de pobreza y nadie puede escaparle a esa discusión en toda la Argentina. Pero es clave lo que planteó Horacio, la educación es el pilar que nos va a dar futuro y salida laboral para los jóvenes. Hoy todos los chicos se reciben con inglés, en todas las escuelas públicas, del barrio más humilde al más pudiente. Es la única provincia del país que modificó su estatuto docente para prestigiar a los docentes y que la carrera sea en función del mérito, el esfuerzo y la capacitación. En salud tiene una atención integral que implica la historia clínica electrónica y ya no se ven más filas a las 2 de la madrugada para ser atendidos, van al centro de atención primaria y ahí tienen su historia clínica. Hay un cambio profundo, que es la oportunidad que le permite a la sociedad tener igualdad de oportunidades. Y ese es el desafío que tenemos que transpolar a la Argentina.

-Cómo se explica que, pese a la alta inflación, Sergio Massa sea un candidato competitivo, según las encuestas.

-Larreta: Lo vamos a ver el domingo en las elecciones. Estoy convencido de que la gran mayoría de los argentinos quiere un cambio, quedó demostrado en las últimas elecciones en las provincias. El ministro de Economía es el ministro de un gobierno fracasado, fracasó Alberto Fernández, fracasó Cristina, Massa, Máximo. La prueba es el dólar a 620 pesos, la inflación a casi 8% mensual y la pobreza arriba del 40%, los datos son contundentes. La gran mayoría de los argentinos va por un cambio, pero va por un cambio que apunte al trabajo, a los hechos, un cambio que le devuelva la paz a la gente.

Y para eso necesitamos experiencia, gente que lo haya hecho como lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. Todos los candidatos hablan de bajar la inflación, pero la pregunta del millón es quién lo puede hacer, cómo se baja la inflación, no con un título.

La inflación se baja dejando de gastar de más, terminando con el déficit fiscal; dejando de emitir, porque la maquinita de la emisión genera inflación, siempre, más tarde o más temprano; una ley que asegure la independencia del Banco Central, para que el gobierno central ya no pueda golpearle la puerta al Banco Central para pedirle plata; la estabilización del tipo de cambio, esta devaluación genera inflación después, la única manera genuina de estabilizar el tipo de cambio es con dólares reales, que provengan de las exportaciones, del litio, de los alimentos de Junín, de la agroindustria, y también del gas y el petróleo que tenemos en Vaca Muerta, con eso vamos a generar los dólares; por último, una verdadera ley de defensa de la competencia, así es como vamos a bajar la inflación.

-Santilli: este gobierno es el más inflacionario de la democracia -salvo la hiperinflación-, con un 503 por ciento acumulado; es el gobierno que más ha endeudado a la Argentina; y el que más presión fiscal le ha puesto al sector productivo. La provincia de Buenos Aires tiene 1240 tasas, voy a eliminar 500 el primer día.