El Gobierno asistió a más de 16.700 productores con $24.000 millones

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, sostuvo, ayer, que la ayuda por la sequía llegó a "16.700 productores con $24.000 millones" a lo largo del último año.

El funcionario remarcó además, que las pérdidas de ingresos por la caída productiva a causa de la sequía rondan los US$ 24.000 millones. "Desde hace un año a la fecha, con diferentes programas, hemos llegado directamente a la cuenta corriente de más de 16.700 productores con $24.000 millones", dijo Bahillo en C5N, al realizar un repaso de las políticas de ayuda implementadas por el Gobierno para los afectados por la sequía.

El secretario agregó que "a eso hay que sumarle los beneficios la Ley de Emergencia Agropecuaria, las trasferencias a las provincias y asistencias a las cooperativas, entre otras medidas. Nadie puede negar que acá no hay un Estado que se haga cargo y que no esté cercano a las problemáticas de la gente".

El funcionario nacional puso de relieve que la relación con las entidades del sector agropecuario "está bien". "Si bien el ultimo año fue uno de los peores para el sector primario por la seca, sin embargo, aún en esa situación, hemos tenido buen diálogo y políticas concretas", agregó Bahillo.

Por otro lado, el titular de la cartera agropecuaria comparó la situación económica que le tocó vivir al gobierno del expresidente Mauricio Macri y la asistencia prestada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la que atraviesa el actual Gobierno, teniendo en cuenta las pérdidas ocasionadas por la sequía.

"En 2018, (el ex presidente Mauricio) Macri por menos de la mitad de esta sequía, se endeudó con el FMI por US$ 50.000 millones. Nosotros tuvimos una sequía que fue del doble de magnitud, con una pérdida de ingresos de US$ 24.000 millones. No obstante eso, tuvimos que atender los vencimiento de la deuda de Macri y (el ministro de Economía, Sergio) Massa encaró este proceso con mucho trabajo, una ingeniería financiera novedosa y seguimos asistiendo a los sectores afectados de la sequía", subrayó Bahillo.

En lo que respecta a las elecciones, en la que Massa se presenta como uno de los precandidatos a presidente por Unión por la Patria (UxP), el funcionario se mostró "optimista" respecto a los resultados que se podrían dar el próximo domingo.

"Es una gestión que tiene mucho contenido, acción y política. Alguno puede estar más o menos conforme, pero hay una Estado presente" dijo Bahillo y agregó que en los comicios "se debaten dos caminos a tomar: uno es el de la oposición, que es sobre la base del ajuste y achique, que van a restringir fondos a la salud y educación pública y van a inmovilizar la obra pública", aseguró.

En contraposición, sostuvo que el espacio de UxP propone "solucionar los problemas que aún tenemos pendiente sobre la base del crecimiento, el desarrollo, la inclusión laboral, la salud pública con acceso para todos y la universidad como movilizador social".

Por último, llamó a la ciudadanía a participar de los comicios, ya que "nunca es gratis no ir a votar. No hacerlo es ser funcional a que se instalen modelos en los cuales las soluciones que todavía tenemos pendiente se hagan sobre la quita de derechos y empeorarle la calidad de vida a la gente".