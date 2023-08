Redrado: "La dolarización no es el camino para la Argentina"

El economista Martín Redrado, parte del equipo de política exterior de Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que "la dolarización no es el camino" adecuado para Argentina.

En relación a la política monetaria, Redrado mencionó que "la Argentina se quedó sin crédito y la única forma de financiamiento que tiene hoy es a través del Banco Central. Eso ha generado un descalabro de emisión monetaria que nos lleva a una inflación del 140%. Argentina siempre vivió con alta inflación, pero 140% nos marca que más de lo mismo no se puede".

En tanto, Redrado se refirió a la posibilidad de dolarizar la economía argentina. "En economía no hay atajos. Hay que tener los mismos regímenes en todos los países para tener una moneda única, como pasa en la Unión Europea, y nosotros no tenemos el mismo régimen que los Estados Unidos. Con lo cual, más allá de que no hay reservas en el Banco Central, la dolarización no es el camino, pero sí un camino parecido al que tiene Uruguay o Perú, donde se puede crear un Banco Central independiente que no emite y donde conviven el peso y el dólar", sostuvo.

En una entrevista con el diario español El País, el economista también remarcó que no hay riesgo de una hiperinflación en el corto plazo, "sobre todo porque hay una cantidad de restricciones cambiarias que hacen que los argentinos no puedan huir del peso y dolarizarse".

De todas formas, Redrado resaltó que "Argentina necesita un conjunto de leyes tanto en la estabilización económica como en materia de crecimiento, que pueda dar vuelta las expectativas y generar confianza. Necesita cambios profundos y perdurables en política exterior, en la política macroeconómica antiinflacionaria, en materia de gasto público e independencia del Banco Central".

El economista también dejó en claro que en Argentina siempre se han tomado medidas cortoplacistas. "Falta un programa integral que sepamos que no va a cambiar en un año, con equipos que conozcan el manejo de la cosa pública y leyes con mayorías especiales", sostuvo.

Por otra parte, Redrado se refirió a la gestión del actual ministro de Economía y precandidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa. "Massa pertenece a un esquema kirchnerista que ha mostrado resultados pésimos en la economía", enfatizó y añadió que "hoy los argentinos estamos peor que hace cuatro años. Ha habido pandemia y picos de inflación, pero eso ha ocurrido en muchos países y ya lo han superado".

Argentina y Europa

En diálogo con el medio español, el economista también se refirió al vínculo que existe y que puede fortalecerse entre Argentina y Europa. "Estoy convencido que Argentina puede ser el proveedor de energía de la Unión Europea y que uno de los ejes de crecimiento económico es una ley de impulso a la energía y a la minería que garantice el acceso a divisas y la estabilidad fiscal", sostuvo Redrado.

Asimismo, se manifestó a favor de un Mercosur con libre circulación de personas y productos, así como la generación de aduanas comunes. "No podemos tener tres horas camiones parados en nuestra frontera porque esto no parece un espacio económico común. De ser presidente, el primer viaje de Rodríguez Larreta será a Brasil porque es nuestro aliado estratégico por definición. Le vamos a plantear una integración concreta y una agenda de relacionamiento económico internacional a la que tenemos que ponerle tiempos y resultados. Si no se generan resultados en un año, habrá que discutir todo nuevamente", aseveró.