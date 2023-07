Tras el acuerdo con el FMI, el Gobierno pagará con recursos de la CAF y yuanes

Tras el acuerdo alcanzado con el FMI, donde la Argentina recibirá un desembolso de 7.500 millones de dólares durante la segunda quincena de agosto, el Gobierno se apresta a pagar los vencimientos por 3.400 millones de dólares del programa suscripto por Mauricio Macri, con reservas, con recursos de otros organismos como la CAF, y de gobiernos como China a través de uso del swap, entre otras fuentes de financiamiento.

Así lo confirmaron fuentes del entorno del ministro de Economía, Sergio Massa, que aseguraron que en paralelo a las gestiones para alcanzar un acuerdo con el Fondo, el Gobierno comenzó a desplegar distintas estrategias para poder cumplir con sus compromisos de deuda. “Se va a pagar con fondos de las CAF, con yuanes, y otras fuentes de financiamiento", aseguraron las fuentes gubernamentales. El viernes se conoció que la CAF, en una movida inédita, aprobó para la Argentina un crédito de 1.000 millones de dólares.

Luego, fue la misma CAF que informó que el crédito de US$ 1.000 millones para Argentina, aprobado en una reunión extraordinaria de Directorio, servirá de "financiamiento puente" para que el país pueda cumplir con los vencimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI). En cuanto a los pagos en yuanes, ya se utilizó el recurso de activar parte del swap con China para hacer frente a los vencimientos de fines de junio con el FMI.

El acuerdo incorporó el impacto de la sequía, y en particular hubo una importante relajación de las metas de reservas, ya que los requerimientos pasaron desde los US$ 8.000 millones de acumulación neta a apenas US$ 1.000 millones para todo 2023.

Tasas de interés

La tasa de interés y sobrecargos que la Argentina debe pagarle al FMI por la deuda que tiene con el organismo viene subiendo en forma persistente, en paralelo al alza que dispone la Reserva Federal de Estados Unidos. Esta semana alcanzó un récord del 8,07% anual, el doble de lo que pagaba hace un año.

Cuando el exministro de Economía Martín Guzmán renovó el acuerdo con el FMI, en marzo 2022, la tasa era del 0,25% más 4 puntos de sobrecargos: en total 4,25%. La tasa es fijada semanalmente, y para la semana del 24 al 30 de julio es del 4,07% más 4 puntos de sobrecargos.